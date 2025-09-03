AccueilATPLa date du retour d'Arthur Fils se précise
ATPFrance

La date du retour d’Arthur Fils se précise

Thomas S
Par Thomas S

-

102

Contraint au forfait à l’US Open en raison d’une frac­ture de fatigue au dos contractée à Roland‐Garros, Arthur Fils, qui n’a plus joué depuis le 1er août dernier à Toronto, s’est inscrit sur le Masters 1000 de Shanghai, prévu du 1er au 12 octobre. 

Une nouvelle encou­ra­geante pour le joueur fran­çais à qui il reste un mois pour se préparer pour cette échéance impor­tante de la fin de saison. 

Pour rappel, Arthur Fils a été contraint de déclarer forfait pour l’ATP 500 de Tokyo (24 au 30 septembre), tournoi dont il est tenant du titre. 

Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 18:45

Article précédent
Mats Wilander prévient Novak Djokovic et Jannik Sinner sur Carlos Alcaraz : « Il a telle­ment progressé au service que si vous voulez le battre, vous devez jouer votre meilleur tennis car il ne donne plus rien. Il progresse à chaque tour, ça sera vrai­ment dur de le battre »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats de l’US Open en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.