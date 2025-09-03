Contraint au forfait à l’US Open en raison d’une frac­ture de fatigue au dos contractée à Roland‐Garros, Arthur Fils, qui n’a plus joué depuis le 1er août dernier à Toronto, s’est inscrit sur le Masters 1000 de Shanghai, prévu du 1er au 12 octobre.

Une nouvelle encou­ra­geante pour le joueur fran­çais à qui il reste un mois pour se préparer pour cette échéance impor­tante de la fin de saison.

ARTHUR FILS 🇨🇵 est inscrit pour le Masters 1000 de SHANGHAÏ 🇨🇳 .



Il devrait donc effec­tuer son retour à la compé­ti­tion début octobre.



À noter qu’il est aussi programmé pour jouer ensuite l’ATP 250 de Bruxelles ainsi que l’ATP 500 de Bâle. pic.twitter.com/BQzNWToXAf — 🇨🇵 𝐀𝐑𝐓𝐇𝐔𝐑 𝗙𝗜𝗟𝗦 👑 🅽🅴🆆🆂 (@arthurfilsfantc) September 2, 2025

Pour rappel, Arthur Fils a été contraint de déclarer forfait pour l’ATP 500 de Tokyo (24 au 30 septembre), tournoi dont il est tenant du titre.