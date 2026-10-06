Quand Jannik Sinner pourra‐t‐il reprendre la compétition ? C’est la question que tout le monde se pose alors que le numéro 1 mondial n’a plus joué depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, et qu’il se montre très peu transparent sur sa blessure au genou.
Pour la Gazzetta dello Sport, il y a de grandes chances que l’Italien ne rejoue plus de la saison.
« Le scénario le plus probable pour Sinner est un retour en 2027 en Australie. C’est ce qu’auraient indiqué pas moins de trois professionnels du secteur : le médecin de rééducation Melegati, l’orthopédiste Franceschini et le chirurgien français Sonnery‐Clotet. Tous trois s’accordent sur la poursuite des traitements conservateurs. »
Gazzetta : “Lo scenario più probabile per #Sinner è il ritorno nel 2027 in Australia. Queste sono le indicazioni che avrebbero dato ben tre professionisti del settore : il fisiatra Melegati, l’ortopedico Franceschini ed il chirurgo francese Sonnery‐Clotet. Tutti e tre sono concordi nella prosecuzione delle terapie conservative”.— Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) October 5, 2026
A suivre…
Publié le mardi 6 octobre 2026 à 10:22