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La date du retour de Jannik Sinner se précise et ce n’est pas une bonne nouvelle…

Par
Baptiste Mulatier
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Quand Jannik Sinner pourra‐t‐il reprendre la compé­ti­tion ? C’est la ques­tion que tout le monde se pose alors que le numéro 1 mondial n’a plus joué depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, et qu’il se montre très peu trans­pa­rent sur sa bles­sure au genou. 

Pour la Gazzetta dello Sport, il y a de grandes chances que l’Italien ne rejoue plus de la saison. 

« Le scénario le plus probable pour Sinner est un retour en 2027 en Australie. C’est ce qu’auraient indiqué pas moins de trois profes­sion­nels du secteur : le médecin de réédu­ca­tion Melegati, l’orthopédiste Franceschini et le chirur­gien fran­çais Sonnery‐Clotet. Tous trois s’accordent sur la pour­suite des trai­te­ments conservateurs. »

A suivre…

Publié le mardi 6 octobre 2026 à 10:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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