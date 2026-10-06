Quand Jannik Sinner pourra‐t‐il reprendre la compé­ti­tion ? C’est la ques­tion que tout le monde se pose alors que le numéro 1 mondial n’a plus joué depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, et qu’il se montre très peu trans­pa­rent sur sa bles­sure au genou.

Pour la Gazzetta dello Sport, il y a de grandes chances que l’Italien ne rejoue plus de la saison.

« Le scénario le plus probable pour Sinner est un retour en 2027 en Australie. C’est ce qu’auraient indiqué pas moins de trois profes­sion­nels du secteur : le médecin de réédu­ca­tion Melegati, l’orthopédiste Franceschini et le chirur­gien fran­çais Sonnery‐Clotet. Tous trois s’accordent sur la pour­suite des trai­te­ments conservateurs. »

Gazzetta : “Lo scenario più proba­bile per #Sinner è il ritorno nel 2027 in Australia. Queste sono le indi­ca­zioni che avreb­bero dato ben tre profes­sio­nisti del settore : il fisiatra Melegati, l’ortopedico Franceschini ed il chirurgo fran­cese Sonnery‐Clotet. Tutti e tre sono concordi nella prose­cu­zione delle terapie conservative”. — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) October 5, 2026

A suivre…