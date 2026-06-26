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La date du retour de Moïse Kouame sur le circuit prin­cipal est connue !

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis sa défaite contre Alejandro Tabilo au troi­sième tour de Roland‐Garros, Moïse Kouame aurait dû enchaîner au Challenger de Lyon mais avait dû déclarer forfait en raison d’une bles­sure au coude. 

Bonne nouvelle, le Français de 17 ans a été reçu une invi­ta­tion de la part de l’ATP 250 de Bastad, qui se déroule en Suède du 13 au 19 juillet. 

« Nous sommes ravis d’attribuer une wild card à Moïse Kouamé, l’un des noms les plus promet­teurs de la nouvelle géné­ra­tion. Ce Français, né en 2009, s’est véri­ta­ble­ment révélé en 2026 et, à 17 ans, on lui prédit un brillant avenir sur les courts du monde entier. Il est l’un des plus jeunes joueurs du XXIe siècle à s’être qualifié pour un tournoi ATP. Il est le premier joueur né en 2009 à avoir remporté un tournoi masculin profes­sionnel (le tournoi ITF d’Hazebrouck) et le plus jeune joueur depuis Rafael Nadal à avoir atteint le troi­sième tour d’un Grand Chelem », a écrit le tournoi sur Instagram.

A noter que le grand espoir trico­lore occupe aujourd’hui la 216e place mondiale. 

Publié le vendredi 26 juin 2026 à 10:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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