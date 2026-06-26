Absent depuis sa défaite contre Alejandro Tabilo au troisième tour de Roland‐Garros, Moïse Kouame aurait dû enchaîner au Challenger de Lyon mais avait dû déclarer forfait en raison d’une blessure au coude.
Bonne nouvelle, le Français de 17 ans a été reçu une invitation de la part de l’ATP 250 de Bastad, qui se déroule en Suède du 13 au 19 juillet.
« Nous sommes ravis d’attribuer une wild card à Moïse Kouamé, l’un des noms les plus prometteurs de la nouvelle génération. Ce Français, né en 2009, s’est véritablement révélé en 2026 et, à 17 ans, on lui prédit un brillant avenir sur les courts du monde entier. Il est l’un des plus jeunes joueurs du XXIe siècle à s’être qualifié pour un tournoi ATP. Il est le premier joueur né en 2009 à avoir remporté un tournoi masculin professionnel (le tournoi ITF d’Hazebrouck) et le plus jeune joueur depuis Rafael Nadal à avoir atteint le troisième tour d’un Grand Chelem », a écrit le tournoi sur Instagram.
A noter que le grand espoir tricolore occupe aujourd’hui la 216e place mondiale.
Publié le vendredi 26 juin 2026 à 10:24