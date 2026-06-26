Absent depuis sa défaite contre Alejandro Tabilo au troi­sième tour de Roland‐Garros, Moïse Kouame aurait dû enchaîner au Challenger de Lyon mais avait dû déclarer forfait en raison d’une bles­sure au coude.

Bonne nouvelle, le Français de 17 ans a été reçu une invi­ta­tion de la part de l’ATP 250 de Bastad, qui se déroule en Suède du 13 au 19 juillet.

« Nous sommes ravis d’attribuer une wild card à Moïse Kouamé, l’un des noms les plus promet­teurs de la nouvelle géné­ra­tion. Ce Français, né en 2009, s’est véri­ta­ble­ment révélé en 2026 et, à 17 ans, on lui prédit un brillant avenir sur les courts du monde entier. Il est l’un des plus jeunes joueurs du XXIe siècle à s’être qualifié pour un tournoi ATP. Il est le premier joueur né en 2009 à avoir remporté un tournoi masculin profes­sionnel (le tournoi ITF d’Hazebrouck) et le plus jeune joueur depuis Rafael Nadal à avoir atteint le troi­sième tour d’un Grand Chelem », a écrit le tournoi sur Instagram.

A noter que le grand espoir trico­lore occupe aujourd’hui la 216e place mondiale.