Accueil ATP

La date du retour de Novak Djokovic confirmée !

Par
Baptiste Mulatier
-
484

Novak Djokovic n’a disputé que deux tour­nois en 2026 : l’Open d’Australie, où il ne s’est incliné qu’en finale contre Carlos Alcaraz, et le Masters 1000 d’Indian Wells, où il a été battu par Jack Draper en huitièmes de finale. 

Forfait pour les Masters 1000 de Miami et Monte‐Carlo, en raison d’une bles­sure à l’épaule, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem devrait reprendre la compé­ti­tion à Madrid (22 avril au 3 mai), premier rendez‐vous de sa prépa­ra­tion pour Roland‐Garros (24 mai au 7 juin), même si les condi­tions dans la capi­tale espa­gnole sont toujours parti­cu­lières, notam­ment en raison de l’altitude.

Sa parti­ci­pa­tion a été confirmée par les orga­ni­sa­teurs via une vidéo publiée sur leurs réseaux sociaux, dans laquelle appa­raît égale­ment sa future tenue.

J‑7 !

Publié le mercredi 15 avril 2026 à 12:33

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥