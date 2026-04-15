Novak Djokovic n’a disputé que deux tour­nois en 2026 : l’Open d’Australie, où il ne s’est incliné qu’en finale contre Carlos Alcaraz, et le Masters 1000 d’Indian Wells, où il a été battu par Jack Draper en huitièmes de finale.

Forfait pour les Masters 1000 de Miami et Monte‐Carlo, en raison d’une bles­sure à l’épaule, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem devrait reprendre la compé­ti­tion à Madrid (22 avril au 3 mai), premier rendez‐vous de sa prépa­ra­tion pour Roland‐Garros (24 mai au 7 juin), même si les condi­tions dans la capi­tale espa­gnole sont toujours parti­cu­lières, notam­ment en raison de l’altitude.

Sa parti­ci­pa­tion a été confirmée par les orga­ni­sa­teurs via une vidéo publiée sur leurs réseaux sociaux, dans laquelle appa­raît égale­ment sa future tenue.

J‑7 !