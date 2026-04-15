Novak Djokovic n’a disputé que deux tournois en 2026 : l’Open d’Australie, où il ne s’est incliné qu’en finale contre Carlos Alcaraz, et le Masters 1000 d’Indian Wells, où il a été battu par Jack Draper en huitièmes de finale.
Forfait pour les Masters 1000 de Miami et Monte‐Carlo, en raison d’une blessure à l’épaule, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem devrait reprendre la compétition à Madrid (22 avril au 3 mai), premier rendez‐vous de sa préparation pour Roland‐Garros (24 mai au 7 juin), même si les conditions dans la capitale espagnole sont toujours particulières, notamment en raison de l’altitude.
Sa participation a été confirmée par les organisateurs via une vidéo publiée sur leurs réseaux sociaux, dans laquelle apparaît également sa future tenue.
J‑7 !
Publié le mercredi 15 avril 2026 à 12:33