Absent depuis sa défaite contre Carlos Alcaraz en finale de l’Open d’Australie le 1er février dernier, Novak Djokovic fera son retour début mars, à l’oc­ca­sion du Masters 1000 d’Indian Wells (4 au 15 mars).

Le tournoi a confirmé la venue de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem par un post Instagram : « Une légende revient. 20 ans après ses débuts ici, Novak Djokovic revient au Tennis Paradise ! »

Dans le désert cali­for­nien, Novak Djokovic n’a plus brillé depuis son dernier titre sur place en 2016. Il a notam­ment été battu au troi­sième tour par Luca Nardi en 2024 et dès son entrée en lice par Botic van de Zandschulp en 2025.

Reste à savoir dans quel état physique et mental se présen­tera le Serbe de 38 ans, lui qui met la prio­rité absolue sur les tour­nois du Grand Chelem.