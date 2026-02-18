Absent depuis sa défaite contre Carlos Alcaraz en finale de l’Open d’Australie le 1er février dernier, Novak Djokovic fera son retour début mars, à l’occasion du Masters 1000 d’Indian Wells (4 au 15 mars).
Le tournoi a confirmé la venue de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem par un post Instagram : « Une légende revient. 20 ans après ses débuts ici, Novak Djokovic revient au Tennis Paradise ! »
Dans le désert californien, Novak Djokovic n’a plus brillé depuis son dernier titre sur place en 2016. Il a notamment été battu au troisième tour par Luca Nardi en 2024 et dès son entrée en lice par Botic van de Zandschulp en 2025.
Reste à savoir dans quel état physique et mental se présentera le Serbe de 38 ans, lui qui met la priorité absolue sur les tournois du Grand Chelem.
