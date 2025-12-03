AccueilATPLa décision d'Arthur Fils, blessé depuis plusieurs mois
ATP

La déci­sion d’Arthur Fils, blessé depuis plusieurs mois

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

467

« Aucune inquié­tude, non. Quand on est bien entouré… J’ai fait évoluer mon staff médical. On a posé les bases. On a un plan. Il n’y a plus besoin de s’inquiéter », décla­rait Arthur Fils Arthur Fils ors d’une inter­view accordée à 20 Minutes.

Blessé au dos depuis Roland‐Garros (et seule­ment présent au tournoi de Toronto depuis), le Français de 21 ans n’est plus à quelques semaines près. Il a renoncé aux exhi­bi­tions auxquelles il devait parti­ciper en cette fin d’année 2025. 

Le 40e joueur mondial n’a pas encore annoncé de date de retour. 

Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 10:55

Article précédent
« Serena Williams ne voulait proba­ble­ment pas que la nouvelle de son retour soit annoncée de cette manière. Je pense qu’elle nie pour l’ins­tant et qu’à un moment donné, elle reviendra jouer d’une manière ou d’une autre », estime l’ana­lyste tennis, Gill Gross
Article suivant
Alcaraz a choisi son parte­naire d’en­traî­ne­ment pour l’in­ter­saison, et c’est l’homme du moment

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.