« Aucune inquiétude, non. Quand on est bien entouré… J’ai fait évoluer mon staff médical. On a posé les bases. On a un plan. Il n’y a plus besoin de s’inquiéter », déclarait Arthur Fils Arthur Fils ors d’une interview accordée à 20 Minutes.
Blessé au dos depuis Roland‐Garros (et seulement présent au tournoi de Toronto depuis), le Français de 21 ans n’est plus à quelques semaines près. Il a renoncé aux exhibitions auxquelles il devait participer en cette fin d’année 2025.
Arthur Fils 🇫🇷 ne se précipitera pas pour sa reprise.— Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) December 2, 2025
Il vient d’annoncer qu’il faisait forfait pour 2 exhibitions fin décembre.
Retour prévu pas encore officiel, mais il semble vouloir préparer proprement sa reprise !
J’ai hâte ! pic.twitter.com/n4FWAs71PJ
Le 40e joueur mondial n’a pas encore annoncé de date de retour.
Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 10:55