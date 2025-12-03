« Aucune inquié­tude, non. Quand on est bien entouré… J’ai fait évoluer mon staff médical. On a posé les bases. On a un plan. Il n’y a plus besoin de s’inquiéter », décla­rait Arthur Fils Arthur Fils ors d’une inter­view accordée à 20 Minutes.

Blessé au dos depuis Roland‐Garros (et seule­ment présent au tournoi de Toronto depuis), le Français de 21 ans n’est plus à quelques semaines près. Il a renoncé aux exhi­bi­tions auxquelles il devait parti­ciper en cette fin d’année 2025.

Arthur Fils 🇫🇷 ne se préci­pi­tera pas pour sa reprise.



Il vient d’annoncer qu’il faisait forfait pour 2 exhi­bi­tions fin décembre.



Retour prévu pas encore offi­ciel, mais il semble vouloir préparer propre­ment sa reprise !



J’ai hâte ! pic.twitter.com/n4FWAs71PJ — Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) December 2, 2025

Le 40e joueur mondial n’a pas encore annoncé de date de retour.