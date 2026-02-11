Tombeur de Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie, Novak Djokovic a laissé filer en finale, face à Carlos Alcaraz, l’occasion de décrocher un 25e titre du Grand Chelem. Un sacre qui lui aurait permis de devenir l’unique détenteur du record de titres majeurs, devant Margaret Court.
À 38 ans, le Serbe s’interroge ouvertement sur la suite de sa carrière, tout en affirmant que sa priorité absolue demeure les tournois du Grand Chelem.
Dix jours après sa défaite contre l’actuel numéro 1 mondial, Djokovic a déclaré forfait ce mercredi pour l’ATP 500 de Doha (16−21 février), prévu la semaine prochaine.
Reste désormais à savoir quand Nole effectuera son retour sur le circuit et s’il sera au rendez‐vous des Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami, en mars.
Novak Djokovic NON giocherà l’ATP 500 di Doha ❌ pic.twitter.com/B0KWyjSqT5— Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) February 11, 2026
A suivre.
Publié le mercredi 11 février 2026 à 12:51