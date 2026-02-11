Tombeur de Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie, Novak Djokovic a laissé filer en finale, face à Carlos Alcaraz, l’occasion de décro­cher un 25e titre du Grand Chelem. Un sacre qui lui aurait permis de devenir l’unique déten­teur du record de titres majeurs, devant Margaret Court.

À 38 ans, le Serbe s’interroge ouver­te­ment sur la suite de sa carrière, tout en affir­mant que sa prio­rité absolue demeure les tour­nois du Grand Chelem.

Dix jours après sa défaite contre l’actuel numéro 1 mondial, Djokovic a déclaré forfait ce mercredi pour l’ATP 500 de Doha (16−21 février), prévu la semaine prochaine.

Reste désor­mais à savoir quand Nole effec­tuera son retour sur le circuit et s’il sera au rendez‐vous des Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami, en mars.

