AccueilATPLa décision de Djokovic dix jours après sa défaite contre Alcaraz
ATP

La déci­sion de Djokovic dix jours après sa défaite contre Alcaraz

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

596

Tombeur de Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie, Novak Djokovic a laissé filer en finale, face à Carlos Alcaraz, l’occasion de décro­cher un 25e titre du Grand Chelem. Un sacre qui lui aurait permis de devenir l’unique déten­teur du record de titres majeurs, devant Margaret Court.

À 38 ans, le Serbe s’interroge ouver­te­ment sur la suite de sa carrière, tout en affir­mant que sa prio­rité absolue demeure les tour­nois du Grand Chelem.

Dix jours après sa défaite contre l’actuel numéro 1 mondial, Djokovic a déclaré forfait ce mercredi pour l’ATP 500 de Doha (16−21 février), prévu la semaine prochaine.

Reste désor­mais à savoir quand Nole effec­tuera son retour sur le circuit et s’il sera au rendez‐vous des Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami, en mars.

A suivre.

Publié le mercredi 11 février 2026 à 12:51

Article précédent
Mouratoglou : « J’entends beau­coup de gens dire que si Djokovic remporte un 25e titre du Grand Chelem, il devrait arrêter, mais je n’y crois pas une seconde »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.