Ex‐41e mondial et obser­va­teur attentif du circuit, Tennys Sandgren a commenté la déci­sion de Novak Djokovic de quitter la PTPA, l’association des joueurs de tennis profes­sion­nels qu’il avait cofondée en 2019 avec Vasek Pospisil.

The fact that the best player on the planet spent time and energy helping the lower ranked guys is some­thing I’ll never forget. Thank you Nole ♥️ — Tennys Sandgren (@TennysSandgren) January 4, 2026

« Je n’ou­blierai jamais que le meilleur joueur de la planète a consacré du temps et de l’énergie à aider les joueurs moins bien classés. Merci Nole », a réagi l’an­cien joueur améri­cain sur le réseau social X.