Ex‐41e mondial et observateur attentif du circuit, Tennys Sandgren a commenté la décision de Novak Djokovic de quitter la PTPA, l’association des joueurs de tennis professionnels qu’il avait cofondée en 2019 avec Vasek Pospisil.
The fact that the best player on the planet spent time and energy helping the lower ranked guys is something I’ll never forget. Thank you Nole ♥️— Tennys Sandgren (@TennysSandgren) January 4, 2026
« Je n’oublierai jamais que le meilleur joueur de la planète a consacré du temps et de l’énergie à aider les joueurs moins bien classés. Merci Nole », a réagi l’ancien joueur américain sur le réseau social X.
Publié le lundi 5 janvier 2026 à 13:48