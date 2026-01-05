AccueilATPLa décision de Djokovic fait réagir : "Je n'oublierai jamais que le...
La déci­sion de Djokovic fait réagir : « Je n’ou­blierai jamais que le meilleur joueur de la planète a consacré du temps et de l’énergie à aider les joueurs moins bien classés », salue Tennys Sandgren

Par Baptiste Mulatier

Ex‐41e mondial et obser­va­teur attentif du circuit, Tennys Sandgren a commenté la déci­sion de Novak Djokovic de quitter la PTPA, l’association des joueurs de tennis profes­sion­nels qu’il avait cofondée en 2019 avec Vasek Pospisil. 

« Je n’ou­blierai jamais que le meilleur joueur de la planète a consacré du temps et de l’énergie à aider les joueurs moins bien classés. Merci Nole », a réagi l’an­cien joueur améri­cain sur le réseau social X. 

Publié le lundi 5 janvier 2026 à 13:48

