Si les réac­tions sont majo­ri­tai­re­ment néga­tives à propos de la suspen­sion de trois mois infligée à Jannik Sinner suite à un accord à l’amiable avec l’Agence Mondiale Antidopage (AMA), comme on a pu le voir avec Stan Wawrinka, Nick Kyrgios, Ievgueni Kafelnikov ou encore Tim Henman, il y a en revanche du soula­ge­ment en Italie.

C’est notam­ment le cas de l’an­cien 12e joueur mondial, Paolo Bertolucci, qui a fait part de sa satis­fac­tion dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

« La déci­sion de Jannik Sinner d’ac­cepter une suspen­sion de trois mois est prag­ma­tique, doulou­reuse mais intel­li­gente. Cela lui permet de « sauver » Rome Roland‐Garros, Wimbledon et l’US Open. Il reviendra plus déter­miné et plus fort qu’avant. »