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La déci­sion de Jannik Sinner fait parler : « Learner Tien inau­gure la nouvelle caté­gorie du tennis, le cocu de l’année. Il va s’asseoir sur 1,5 million de dollars »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il avait été remplacé par Learner Tien pour le très lucratif « Six Kings Slam », le report de la compé­ti­tion a tout changé.

Initialement prévu les 21, 22 et 24 octobre, l’exhibition de l’Arabie Saoudite a été repoussée aux dates du 27 au 30 décembre 2026, et l’Italien va donc pouvoir y participer.

Un revi­re­ment de situa­tion qui n’ar­range pas Learner Tien, chaque parti­ci­pant à l’exhibition saou­dienne touchant 1,5 million de dollars. Rien que ça.

« Tien inau­gure la nouvelle caté­gorie du tennis : le cocu de l’année. Il va s’asseoir sur 1,5 millions de dollars. Car Sinner, qu’il rempla­çait à la dernière minute au 6 Kings Slam, prévu en octobre et repro­grammé du 27 au 30 décembre. Il a fina­le­ment décidé de le jouer. Sympa, non ? », a réagi le jour­na­liste Benoît Maylin.

Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz et Alex de Minaur sont les autres joueurs sur la ligne de départ. Et pour rappel, le vain­queur empo­chera 4,5 millions de dollars supplémentaires !

Publié le mardi 27 octobre 2026 à 10:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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