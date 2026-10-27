Alors qu’il avait été remplacé par Learner Tien pour le très lucratif « Six Kings Slam », le report de la compétition a tout changé.
Initialement prévu les 21, 22 et 24 octobre, l’exhibition de l’Arabie Saoudite a été repoussée aux dates du 27 au 30 décembre 2026, et l’Italien va donc pouvoir y participer.
Un revirement de situation qui n’arrange pas Learner Tien, chaque participant à l’exhibition saoudienne touchant 1,5 million de dollars. Rien que ça.
« Tien inaugure la nouvelle catégorie du tennis : le cocu de l’année. Il va s’asseoir sur 1,5 millions de dollars. Car Sinner, qu’il remplaçait à la dernière minute au 6 Kings Slam, prévu en octobre et reprogrammé du 27 au 30 décembre. Il a finalement décidé de le jouer. Sympa, non ? », a réagi le journaliste Benoît Maylin.
Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz et Alex de Minaur sont les autres joueurs sur la ligne de départ. Et pour rappel, le vainqueur empochera 4,5 millions de dollars supplémentaires !
Publié le mardi 27 octobre 2026 à 10:42