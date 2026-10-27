Alors qu’il avait été remplacé par Learner Tien pour le très lucratif « Six Kings Slam », le report de la compé­ti­tion a tout changé.

Initialement prévu les 21, 22 et 24 octobre, l’exhibition de l’Arabie Saoudite a été repoussée aux dates du 27 au 30 décembre 2026, et l’Italien va donc pouvoir y participer.

Un revi­re­ment de situa­tion qui n’ar­range pas Learner Tien, chaque parti­ci­pant à l’exhibition saou­dienne touchant 1,5 million de dollars. Rien que ça.

« Tien inau­gure la nouvelle caté­gorie du tennis : le cocu de l’année. Il va s’asseoir sur 1,5 millions de dollars. Car Sinner, qu’il rempla­çait à la dernière minute au 6 Kings Slam, prévu en octobre et repro­grammé du 27 au 30 décembre. Il a fina­le­ment décidé de le jouer. Sympa, non ? », a réagi le jour­na­liste Benoît Maylin.

💰Tien inau­gure la nouvelle caté­gorie du tennis : le cocu de l’année.

Il va s’asseoir sur 1,5 millions de dollars.

Car Sinner, qu’il rempla­çait à la dernière minute au 6 Kings Slam, prévu en octobre et repro­grammé du 27 au 30 décembre. a fina­le­ment décidé de le jouer.

Sympa, non ? pic.twitter.com/Ju9QC93E8d — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 26, 2026

Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz et Alex de Minaur sont les autres joueurs sur la ligne de départ. Et pour rappel, le vain­queur empo­chera 4,5 millions de dollars supplémentaires !