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La déci­sion de l’US Open pour Carlos Alcaraz, toujours incertain

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis avril en raison d’une bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz n’a pas encore renoncé à disputer l’US Open, qui se dérou­lera du 30 août au 13 septembre.

Le quoti­dien espa­gnol Marca apporte ce lundi des nouvelles du septuple lauréat en Grand Chelem. Alors qu’il envi­sa­geait initia­le­ment de faire son retour à la compé­ti­tion lors du Masters 1000 de Cincinnati, l’Espagnol avait fina­le­ment dû revoir ses plans. Il entame désor­mais une semaine déci­sive, à l’issue de laquelle il saura s’il est en mesure de se rendre ou non à New York.

Alcaraz s’est notam­ment entraîné chez lui, à Murcie, avec Holger Rune, lui‐même éloigné des courts depuis dix mois après une rupture totale du tendon d’Achille.

Le quoti­dien madri­lène révèle égale­ment que l’or­ga­ni­sa­tion de l’US Open envi­sage d’of­frir une invi­ta­tion à Carlos Alcaraz pour le double mixte. 

« Ce lundi, les inscrip­tions pour l’US Open mixte en double, qui se tiendra la semaine prochaine, se terminent. L’organisation se réserve le droit d’oc­troyer huit invi­ta­tions et Alcaraz en obtien­drait une s’il se rendait fina­le­ment à New York et souhai­tait parti­ciper à l’évé­ne­ment. Rappelons que la saison dernière, il avait formé un duo très média­tisé avec la Britannique Emma Raducanu », révèle Marca.

Depuis la réforme du format du double mixte l’an dernier à l’US Open, les stars du circuit accordent davan­tage d’im­por­tance à cette épreuve, désor­mais programmée pendant la semaine des quali­fi­ca­tions du tournoi de simple. Alcaraz pour­rait ainsi profiter de cette nouvelle formule pour effec­tuer son retour à la compétition. 

Publié le lundi 17 août 2026 à 18:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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