Absent depuis avril en raison d’une bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz n’a pas encore renoncé à disputer l’US Open, qui se dérou­lera du 30 août au 13 septembre.

Le quoti­dien espa­gnol Marca apporte ce lundi des nouvelles du septuple lauréat en Grand Chelem. Alors qu’il envi­sa­geait initia­le­ment de faire son retour à la compé­ti­tion lors du Masters 1000 de Cincinnati, l’Espagnol avait fina­le­ment dû revoir ses plans. Il entame désor­mais une semaine déci­sive, à l’issue de laquelle il saura s’il est en mesure de se rendre ou non à New York.

Alcaraz s’est notam­ment entraîné chez lui, à Murcie, avec Holger Rune, lui‐même éloigné des courts depuis dix mois après une rupture totale du tendon d’Achille.

Le quoti­dien madri­lène révèle égale­ment que l’or­ga­ni­sa­tion de l’US Open envi­sage d’of­frir une invi­ta­tion à Carlos Alcaraz pour le double mixte.

« Ce lundi, les inscrip­tions pour l’US Open mixte en double, qui se tiendra la semaine prochaine, se terminent. L’organisation se réserve le droit d’oc­troyer huit invi­ta­tions et Alcaraz en obtien­drait une s’il se rendait fina­le­ment à New York et souhai­tait parti­ciper à l’évé­ne­ment. Rappelons que la saison dernière, il avait formé un duo très média­tisé avec la Britannique Emma Raducanu », révèle Marca.

Depuis la réforme du format du double mixte l’an dernier à l’US Open, les stars du circuit accordent davan­tage d’im­por­tance à cette épreuve, désor­mais programmée pendant la semaine des quali­fi­ca­tions du tournoi de simple. Alcaraz pour­rait ainsi profiter de cette nouvelle formule pour effec­tuer son retour à la compétition.