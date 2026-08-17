Absent depuis avril en raison d’une blessure au poignet droit, Carlos Alcaraz n’a pas encore renoncé à disputer l’US Open, qui se déroulera du 30 août au 13 septembre.
Le quotidien espagnol Marca apporte ce lundi des nouvelles du septuple lauréat en Grand Chelem. Alors qu’il envisageait initialement de faire son retour à la compétition lors du Masters 1000 de Cincinnati, l’Espagnol avait finalement dû revoir ses plans. Il entame désormais une semaine décisive, à l’issue de laquelle il saura s’il est en mesure de se rendre ou non à New York.
Alcaraz s’est notamment entraîné chez lui, à Murcie, avec Holger Rune, lui‐même éloigné des courts depuis dix mois après une rupture totale du tendon d’Achille.
Le quotidien madrilène révèle également que l’organisation de l’US Open envisage d’offrir une invitation à Carlos Alcaraz pour le double mixte.
« Ce lundi, les inscriptions pour l’US Open mixte en double, qui se tiendra la semaine prochaine, se terminent. L’organisation se réserve le droit d’octroyer huit invitations et Alcaraz en obtiendrait une s’il se rendait finalement à New York et souhaitait participer à l’événement. Rappelons que la saison dernière, il avait formé un duo très médiatisé avec la Britannique Emma Raducanu », révèle Marca.
Depuis la réforme du format du double mixte l’an dernier à l’US Open, les stars du circuit accordent davantage d’importance à cette épreuve, désormais programmée pendant la semaine des qualifications du tournoi de simple. Alcaraz pourrait ainsi profiter de cette nouvelle formule pour effectuer son retour à la compétition.
Publié le lundi 17 août 2026 à 18:26