« La déci­sion de Novak Djokovic ne me surprend pas. Il a déjà clai­re­ment indiqué quelles étaient ses prio­rités et, contrai­re­ment à la plupart des joueurs, il peut choisir les tour­nois auxquels il parti­cipe », souligne José Moron

Baptiste Mulatier
Alors qu’il devait faire son retour sur l’ATP 500 de Doha (16 au 21 février), deux semaines après sa défaite en finale de l’Open d’Australie contre Carlos Alcaraz, Novak Djokovic a déclaré forfait pour cause de « grande fatigue ».

Et ce n’est pas une surprise selon le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break.

« Djokovic s’est retiré aujourd’hui (mercredi) du tournoi de Doha, qui se dérou­lera la semaine prochaine. Cela ne me surprend pas. Il a déjà clai­re­ment indiqué quelles étaient ses prio­rités et, contrai­re­ment à la plupart des joueurs, il peut choisir les tour­nois auxquels il parti­cipe. On devrait norma­le­ment le voir à Indian Wells et/ou Miami, en mars », a écrit l’ob­ser­va­teur sur le réseau social X. 

Publié le jeudi 12 février 2026 à 13:57

