Alors qu’il devait faire son retour sur l’ATP 500 de Doha (16 au 21 février), deux semaines après sa défaite en finale de l’Open d’Australie contre Carlos Alcaraz, Novak Djokovic a déclaré forfait pour cause de « grande fatigue ».

Et ce n’est pas une surprise selon le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break.

Djokovic se ha bajado hoy del torneo de Doha, que se jugará la semana que viene.



No me sorprende. Ya dejó claro cuáles son sus prio­ri­dades y él, a dife­rencia de la mayoría, puede elegir los torneos que juega.



Lo normal sería verle en Indian Wells y/o Miami, en marzo. pic.twitter.com/d5i5OENUPL — José Morón (@jmgmoron) February 11, 2026

« Djokovic s’est retiré aujourd’hui (mercredi) du tournoi de Doha, qui se dérou­lera la semaine prochaine. Cela ne me surprend pas. Il a déjà clai­re­ment indiqué quelles étaient ses prio­rités et, contrai­re­ment à la plupart des joueurs, il peut choisir les tour­nois auxquels il parti­cipe. On devrait norma­le­ment le voir à Indian Wells et/ou Miami, en mars », a écrit l’ob­ser­va­teur sur le réseau social X.