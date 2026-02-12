Alors qu’il devait faire son retour sur l’ATP 500 de Doha (16 au 21 février), deux semaines après sa défaite en finale de l’Open d’Australie contre Carlos Alcaraz, Novak Djokovic a déclaré forfait pour cause de « grande fatigue ».
Et ce n’est pas une surprise selon le journaliste espagnol José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break.
Djokovic se ha bajado hoy del torneo de Doha, que se jugará la semana que viene.— José Morón (@jmgmoron) February 11, 2026
No me sorprende. Ya dejó claro cuáles son sus prioridades y él, a diferencia de la mayoría, puede elegir los torneos que juega.
Lo normal sería verle en Indian Wells y/o Miami, en marzo. pic.twitter.com/d5i5OENUPL
« Djokovic s’est retiré aujourd’hui (mercredi) du tournoi de Doha, qui se déroulera la semaine prochaine. Cela ne me surprend pas. Il a déjà clairement indiqué quelles étaient ses priorités et, contrairement à la plupart des joueurs, il peut choisir les tournois auxquels il participe. On devrait normalement le voir à Indian Wells et/ou Miami, en mars », a écrit l’observateur sur le réseau social X.
Publié le jeudi 12 février 2026 à 13:57