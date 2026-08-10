Réalisateur de la série‐documentaire sur Rafael Nadal, disponible sur Netflix depuis mai dernier, Zach Heinzerling a accordé une interview à nos confrères de Clay Tenis dans laquelle il a raconté comment l’homme aux 14 Roland‐Garros avait changé d’avis.
« Il ne voulait vraiment pas le faire. Il a refusé pendant très longtemps. Je suis très reconnaissant à son équipe de l’avoir convaincu que, puisqu’il jouait encore, il valait mieux réaliser le documentaire pendant qu’il était en activité : les gens pourraient ainsi voir les difficultés, les hauts et les bas de la saison. Si tout avait été raconté a posteriori, on n’aurait eu droit qu’à des gens assis autour d’une table à raconter des anecdotes. Mais je pense que les passages les plus marquants sont ceux où l’on le voit dans son quotidien : avec son fils, sa femme, ses parents, plaisantant avec l’équipe. C’est le Rafa que le public ne voit pas d’habitude. Et c’est bien plus important pour son héritage que les récompenses ou les trophées. Bien sûr, les chiffres parlent d’eux‐mêmes, mais ce qui distingue Rafa, c’est son éthique, sa personnalité, ce qu’il représente, son intégrité ; et ce genre de choses, on ne peut le constater qu’en le regardant jouer. »
Publié le lundi 10 août 2026 à 15:56