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La déci­sion de Rafael Nadal expli­quée : « Il ne voulait vrai­ment pas le faire. Il a refusé pendant très longtemps »

Par
Baptiste Mulatier
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Réalisateur de la série‐documentaire sur Rafael Nadal, dispo­nible sur Netflix depuis mai dernier, Zach Heinzerling a accordé une inter­view à nos confrères de Clay Tenis dans laquelle il a raconté comment l’homme aux 14 Roland‐Garros avait changé d’avis. 

« Il ne voulait vrai­ment pas le faire. Il a refusé pendant très long­temps. Je suis très recon­nais­sant à son équipe de l’avoir convaincu que, puis­qu’il jouait encore, il valait mieux réaliser le docu­men­taire pendant qu’il était en acti­vité : les gens pour­raient ainsi voir les diffi­cultés, les hauts et les bas de la saison. Si tout avait été raconté a poste­riori, on n’au­rait eu droit qu’à des gens assis autour d’une table à raconter des anec­dotes. Mais je pense que les passages les plus marquants sont ceux où l’on le voit dans son quoti­dien : avec son fils, sa femme, ses parents, plai­san­tant avec l’équipe. C’est le Rafa que le public ne voit pas d’ha­bi­tude. Et c’est bien plus impor­tant pour son héri­tage que les récom­penses ou les trophées. Bien sûr, les chiffres parlent d’eux‐mêmes, mais ce qui distingue Rafa, c’est son éthique, sa person­na­lité, ce qu’il repré­sente, son inté­grité ; et ce genre de choses, on ne peut le constater qu’en le regar­dant jouer. »

Publié le lundi 10 août 2026 à 15:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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