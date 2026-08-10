Réalisateur de la série‐documentaire sur Rafael Nadal, dispo­nible sur Netflix depuis mai dernier, Zach Heinzerling a accordé une inter­view à nos confrères de Clay Tenis dans laquelle il a raconté comment l’homme aux 14 Roland‐Garros avait changé d’avis.

« Il ne voulait vrai­ment pas le faire. Il a refusé pendant très long­temps. Je suis très recon­nais­sant à son équipe de l’avoir convaincu que, puis­qu’il jouait encore, il valait mieux réaliser le docu­men­taire pendant qu’il était en acti­vité : les gens pour­raient ainsi voir les diffi­cultés, les hauts et les bas de la saison. Si tout avait été raconté a poste­riori, on n’au­rait eu droit qu’à des gens assis autour d’une table à raconter des anec­dotes. Mais je pense que les passages les plus marquants sont ceux où l’on le voit dans son quoti­dien : avec son fils, sa femme, ses parents, plai­san­tant avec l’équipe. C’est le Rafa que le public ne voit pas d’ha­bi­tude. Et c’est bien plus impor­tant pour son héri­tage que les récom­penses ou les trophées. Bien sûr, les chiffres parlent d’eux‐mêmes, mais ce qui distingue Rafa, c’est son éthique, sa person­na­lité, ce qu’il repré­sente, son inté­grité ; et ce genre de choses, on ne peut le constater qu’en le regar­dant jouer. »