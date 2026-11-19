Mais à quoi joue Jannik Sinner ?

Alors qu’il a récem­ment laissé penser que sa bles­sure au genou était en cours de guérison et qu’il serait proba­ble­ment prêt pour le début de la saison 2027, on a appris que l’Italien allait prochai­ne­ment s’en­voler pour les États‐Unis afin de consulter un nouveau spécia­liste et obtenir un nouvel avis médical concer­nant cette bles­sure visi­ble­ment persistante.

Une déci­sion qui préoc­cupe gran­de­ment ses fans et quelques obser­va­teurs bien connus de la sphère tennis sur Twitter.

That after all these months they seem to be no closer to figu­ring out how to treat this injury is pretty shocking, to be honest. https://t.co/HNOi1oXww6 — Oleg S. (@AnnaK_4ever) November 18, 2026

« Le fait qu’a­près tous ces mois, ils ne semblent pas plus près de trouver comment soigner cette bles­sure est assez choquant », a notam­ment écrit le compte, Oleg S, qui comp­ta­bi­lise plus de 22 000 abonnés.

Même son de cloche du côté du jour­na­liste espa­gnol, José Moron, qui ne comprend pas ce qui se passe du côté du quin­tuple vain­queur en Grand Chelem.

En todo el tiempo que Sinner ha estado lesio­nado, desde la prensa italiana se ha dicho que ha ido a médicos en :



Montecarlo

Turín

Milán

Lyon

Y ahora USA



Una gira de Hospitales y médicos que no se entiende bien. ¿Sinner no se fía de los médicos que va a ver o a qué se debe esto ? https://t.co/8hzIHu8kqT pic.twitter.com/5R0RzAejSz — José Morón (@jmgmoron) November 18, 2026

« Depuis que Sinner est blessé, la presse italienne rapporte qu’il a consulté des méde­cins à : Monte‐Carlo, Turin, Milan, Lyon et main­te­nant aux États‐Unis. Une tournée d’hôpitaux et de méde­cins qui laisse perplexe. Sinner se méfie‐t‐il des méde­cins qu’il consulte, ou à quoi cela est‐il dû ? »