Mais à quoi joue Jannik Sinner ?
Alors qu’il a récemment laissé penser que sa blessure au genou était en cours de guérison et qu’il serait probablement prêt pour le début de la saison 2027, on a appris que l’Italien allait prochainement s’envoler pour les États‐Unis afin de consulter un nouveau spécialiste et obtenir un nouvel avis médical concernant cette blessure visiblement persistante.
Une décision qui préoccupe grandement ses fans et quelques observateurs bien connus de la sphère tennis sur Twitter.
« Le fait qu’après tous ces mois, ils ne semblent pas plus près de trouver comment soigner cette blessure est assez choquant », a notamment écrit le compte, Oleg S, qui comptabilise plus de 22 000 abonnés.
Même son de cloche du côté du journaliste espagnol, José Moron, qui ne comprend pas ce qui se passe du côté du quintuple vainqueur en Grand Chelem.
« Depuis que Sinner est blessé, la presse italienne rapporte qu’il a consulté des médecins à : Monte‐Carlo, Turin, Milan, Lyon et maintenant aux États‐Unis. Une tournée d’hôpitaux et de médecins qui laisse perplexe. Sinner se méfie‐t‐il des médecins qu’il consulte, ou à quoi cela est‐il dû ? »
Publié le jeudi 19 novembre 2026 à 12:12