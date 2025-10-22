AccueilATPLa décision de Sinner fait parler : "Tu vas en Arabie saoudite...
La déci­sion de Sinner fait parler : « Tu vas en Arabie saou­dite mais pas à Bologne pour la Coupe Davis ? Allez Jannik, tu dois tirer une deuxième balle main­te­nant… », lâche Luigi Garlando

La déci­sion de Jannik Sinner de ne pas parti­ciper aux phases finales de la Coupe Davis, qui auront lieu à Bologne du 18 au 23 novembre, continue de faire énor­mé­ment parler en Italie.

Dans La Gazzetta dello Sport, dont les propos sont relayés par Eurosport, le jour­na­liste Luigi Garlando n’a pas épargné le numéro 2 mondial. 

« Tu vas en Arabie saou­dite mais pas à Bologne pour la Coupe Davis ? Allez Jannik, tu dois tirer une deuxième balle main­te­nant… La première est allée dans le filet, main­te­nant tu dois frapper la deuxième. Concentre‐toi, fais la rebondir cent fois et prends une grande inspi­ra­tion. Il y a encore du temps pour réflé­chir et prendre la bonne décision. »

Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 12:44

