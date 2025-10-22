La décision de Jannik Sinner de ne pas participer aux phases finales de la Coupe Davis, qui auront lieu à Bologne du 18 au 23 novembre, continue de faire énormément parler en Italie.
Dans La Gazzetta dello Sport, dont les propos sont relayés par Eurosport, le journaliste Luigi Garlando n’a pas épargné le numéro 2 mondial.
« Tu vas en Arabie saoudite mais pas à Bologne pour la Coupe Davis ? Allez Jannik, tu dois tirer une deuxième balle maintenant… La première est allée dans le filet, maintenant tu dois frapper la deuxième. Concentre‐toi, fais la rebondir cent fois et prends une grande inspiration. Il y a encore du temps pour réfléchir et prendre la bonne décision. »
Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 12:44