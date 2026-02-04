AccueilATPLa décision de Sinner qui va faire jaser en Italie
Jannik Sinner ne parti­ci­pera pas à la céré­monie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver de Milan‐Cortina 2026, prévue ce vendredi.

Révélée par La Gazzetta dello Sport, l’information ne manquera pas de faire réagir en Italie, où chacune des déci­sions du numéro 2 mondial semble scrutée de très près.

Pourtant excellent skieur et ambas­sa­deur du programme des béné­voles des JO d’hiver 2026, le quadruple lauréat en Grand Chelem a choisi de faire l’impasse sur l’événement. À moins qu’il n’ait pas été invité ? L’Italien pour­suivra son entraî­ne­ment avant de s’envoler lundi pour Doha, où il dispu­tera son prochain tournoi du 16 au 21 février.

Reste désor­mais à observer quelles réac­tions cette déci­sion susci­tera de l’autre côté des Alpes dans les prochains jours.

Publié le mercredi 4 février 2026 à 18:24

