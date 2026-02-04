Jannik Sinner ne participera pas à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver de Milan‐Cortina 2026, prévue ce vendredi.
Révélée par La Gazzetta dello Sport, l’information ne manquera pas de faire réagir en Italie, où chacune des décisions du numéro 2 mondial semble scrutée de très près.
Pourtant excellent skieur et ambassadeur du programme des bénévoles des JO d’hiver 2026, le quadruple lauréat en Grand Chelem a choisi de faire l’impasse sur l’événement. À moins qu’il n’ait pas été invité ? L’Italien poursuivra son entraînement avant de s’envoler lundi pour Doha, où il disputera son prochain tournoi du 16 au 21 février.
🇮🇹❌ Jannik Sinner has opted out of participating in the opening ceremony for the Winter Olympics, and will – instead – continue practising— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) February 4, 2026
The world No 2 will travel to Doha on Monday ✈️
🗣️ https://t.co/m65SanGyJN
📸 Rolex – Antoine Couvercelle pic.twitter.com/9qxVeSMJZp
Reste désormais à observer quelles réactions cette décision suscitera de l’autre côté des Alpes dans les prochains jours.
Publié le mercredi 4 février 2026 à 18:24