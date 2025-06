Giovanni Mpetshi Perricard a décidé de se retirer du tournoi d’Eastbourne, où il devait affronter Cameron Norrie au premier tour.

S’il n’a pas précisé les raisons de ce forfait, on espère qu’il ne s’agit pas d’un souci physique, à quelques jours du début de Wimbledon (du 29 juin au 13 juillet), où il avait brillé l’an passé en attei­gnant les huitièmes de finale.

Eastbourne update :

OUT : Mpetshi Perricard

IN : B. Harris (LL, will play against Norrie)