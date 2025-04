Actuel 14e joueur mondial et 15e à la Race, Arthur Fils a pris une déci­sion à la fois impor­tante et sage en prévi­sion de Roland‐Garros (du 25 mai au 8 juin).

En effet, le Français a décidé de ne pas défendre son titre sur l’ATP 500 de Hambourg, qui a lieu cette année la semaine avant Roland‐Garros (du 18 au 24 mai) alors qu’il était aupa­ra­vant programmé fin juillet.

Un choix logique pour Arthur qui entend bien arriver à Paris dans la meilleure forme possible avec l’in­ten­tion de se quali­fier pour la première fois au deuxième tour, et plus si affinité.

À noter que le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, sera bien de la partie en Allemagne alors que sa suspen­sion prendra fin le 4 mai prochain.