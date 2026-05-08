Vainqueur des cinq derniers Masters 1000 (Paris, Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo et Madrid), Jannik Sinner reste également sur une impressionnante série de 23 victoires consécutives avant les rendez‐vous de Rome et de Roland‐Garros.
Mais derrière cette dynamique exceptionnelle, le clan de l’Italien reste attentif à la gestion physique du numéro 1 mondial. Avant la finale à Madrid, son entraîneur Simone Vagnozzi évoquait déjà une certaine fatigue accumulée au fil des semaines.
Dans cette optique, Sinner a d’ores et déjà décidé de faire l’impasse sur le tournoi de Halle Open, disputé sur gazon du 15 au 21 juin. Un choix fort qui confirme sa volonté d’alléger son calendrier afin d’arriver dans les meilleures conditions possibles à Wimbledon, où il tentera de défendre son titre du 29 juin au 12 juillet.
Jannik Sinner NO estará este año en Halle ❌— José Morón (@jmgmoron) May 8, 2026
El italiano se tomará un descanso de tres semanas entre Roland Garros y Wimbledon.
Mimando al detalle su calendario este año. pic.twitter.com/RnGb3H0J2C
L’Italien ne devrait donc disputer aucun tournoi entre Roland‐Garros et Wimbledon, s’offrant ainsi une précieuse période de récupération après la quinzaine parisienne.
Publié le vendredi 8 mai 2026 à 15:58