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La déci­sion forte de Jannik Sinner pour la suite de la saison

Par
Baptiste Mulatier
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Vainqueur des cinq derniers Masters 1000 (Paris, Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo et Madrid), Jannik Sinner reste égale­ment sur une impres­sion­nante série de 23 victoires consé­cu­tives avant les rendez‐vous de Rome et de Roland‐Garros.

Mais derrière cette dyna­mique excep­tion­nelle, le clan de l’Italien reste attentif à la gestion physique du numéro 1 mondial. Avant la finale à Madrid, son entraî­neur Simone Vagnozzi évoquait déjà une certaine fatigue accu­mulée au fil des semaines.

Dans cette optique, Sinner a d’ores et déjà décidé de faire l’impasse sur le tournoi de Halle Open, disputé sur gazon du 15 au 21 juin. Un choix fort qui confirme sa volonté d’alléger son calen­drier afin d’arriver dans les meilleures condi­tions possibles à Wimbledon, où il tentera de défendre son titre du 29 juin au 12 juillet.

L’Italien ne devrait donc disputer aucun tournoi entre Roland‐Garros et Wimbledon, s’offrant ainsi une précieuse période de récu­pé­ra­tion après la quin­zaine parisienne.

Publié le vendredi 8 mai 2026 à 15:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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