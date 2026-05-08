Vainqueur des cinq derniers Masters 1000 (Paris, Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo et Madrid), Jannik Sinner reste égale­ment sur une impres­sion­nante série de 23 victoires consé­cu­tives avant les rendez‐vous de Rome et de Roland‐Garros.

Mais derrière cette dyna­mique excep­tion­nelle, le clan de l’Italien reste attentif à la gestion physique du numéro 1 mondial. Avant la finale à Madrid, son entraî­neur Simone Vagnozzi évoquait déjà une certaine fatigue accu­mulée au fil des semaines.

Dans cette optique, Sinner a d’ores et déjà décidé de faire l’impasse sur le tournoi de Halle Open, disputé sur gazon du 15 au 21 juin. Un choix fort qui confirme sa volonté d’alléger son calen­drier afin d’arriver dans les meilleures condi­tions possibles à Wimbledon, où il tentera de défendre son titre du 29 juin au 12 juillet.

Jannik Sinner NO estará este año en Halle ❌



El italiano se tomará un descanso de tres semanas entre Roland Garros y Wimbledon.



Mimando al detalle su calen­dario este año. pic.twitter.com/RnGb3H0J2C — José Morón (@jmgmoron) May 8, 2026

L’Italien ne devrait donc disputer aucun tournoi entre Roland‐Garros et Wimbledon, s’offrant ainsi une précieuse période de récu­pé­ra­tion après la quin­zaine parisienne.