Auteur de la meilleure saison de sa carrière et toujours en course pour se quali­fier pour le Masters de Turin, Lorenzo Musetti a déjà pris une déci­sion impor­tante pour l’année prochaine.

En effet, l’ac­tuel 9e joueur mondial a décidé d’embaucher un deuxième entraî­neur en plus de celui de longue date, Simone Tartarini. Il s’agit de l’ex­pé­ri­menté espa­gnol, José Perlas, ancien coach notam­ment de Carlos Moya, Albert Costa et Juan Carlos Ferrero. 

Un renfort de poids au sein du staff de l’Italien qui visera encore plus en haut en 2026. 

Publié le mardi 4 novembre 2025 à 16:46

