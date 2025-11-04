Auteur de la meilleure saison de sa carrière et toujours en course pour se quali­fier pour le Masters de Turin, Lorenzo Musetti a déjà pris une déci­sion impor­tante pour l’année prochaine.

En effet, l’ac­tuel 9e joueur mondial a décidé d’embaucher un deuxième entraî­neur en plus de celui de longue date, Simone Tartarini. Il s’agit de l’ex­pé­ri­menté espa­gnol, José Perlas, ancien coach notam­ment de Carlos Moya, Albert Costa et Juan Carlos Ferrero.

ESCLUSIVA – José Perlas è il nuovo coach nel team di Lorenzo #Musetti



I dettagli ⬇️ pic.twitter.com/KSdeiCzqDV — SpazioTennis (@SpazioTennis) November 4, 2025

Un renfort de poids au sein du staff de l’Italien qui visera encore plus en haut en 2026.