Auteur de la meilleure saison de sa carrière et toujours en course pour se qualifier pour le Masters de Turin, Lorenzo Musetti a déjà pris une décision importante pour l’année prochaine.
En effet, l’actuel 9e joueur mondial a décidé d’embaucher un deuxième entraîneur en plus de celui de longue date, Simone Tartarini. Il s’agit de l’expérimenté espagnol, José Perlas, ancien coach notamment de Carlos Moya, Albert Costa et Juan Carlos Ferrero.
ESCLUSIVA – José Perlas è il nuovo coach nel team di Lorenzo #Musetti— SpazioTennis (@SpazioTennis) November 4, 2025
I dettagli ⬇️ pic.twitter.com/KSdeiCzqDV
Un renfort de poids au sein du staff de l’Italien qui visera encore plus en haut en 2026.
Publié le mardi 4 novembre 2025 à 16:46