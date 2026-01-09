AccueilATPLa décision honorable de Kyrgios : "Je préfère laisser ma place à...
La déci­sion hono­rable de Kyrgios : « Je préfère laisser ma place à quelqu’un qui est prêt à saisir plei­ne­ment sa chance. Je ne suis pas encore prêt à tenir la distance des matchs en cinq sets »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Alors qu’il atten­dait une invi­ta­tion pour l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), Nick Kyrgios a fina­le­ment décidé d’y renoncer, assu­mant ne pas être encore prêt à jouer en simple un tournoi du Grand Chelem.

« J’ai pris la déci­sion de me concen­trer sur le double pour cet Open d’Australie. Je suis en forme et de retour sur le court, mais les matchs en cinq sets sont une toute autre histoire et je ne suis pas encore prêt à tenir la distance. Je préfère laisser ma place à quelqu’un qui est prêt à saisir plei­ne­ment sa chance. Tout ça fait partie du processus, et je revien­drai l’année prochaine, plus motivé que jamais pour me battre. On se retrouve là‐bas », a expliqué le fina­liste de Wimbledon 2022. 

Publié le vendredi 9 janvier 2026 à 08:02

