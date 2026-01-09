Alors qu’il attendait une invitation pour l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), Nick Kyrgios a finalement décidé d’y renoncer, assumant ne pas être encore prêt à jouer en simple un tournoi du Grand Chelem.
❌🇦🇺 Nick Kyrgios says he is not ready to play singles at the 2026 Australian Open— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) January 8, 2026
Adds that he will ‘be back next year’ 👇 pic.twitter.com/Kub85pWaS3
« J’ai pris la décision de me concentrer sur le double pour cet Open d’Australie. Je suis en forme et de retour sur le court, mais les matchs en cinq sets sont une toute autre histoire et je ne suis pas encore prêt à tenir la distance. Je préfère laisser ma place à quelqu’un qui est prêt à saisir pleinement sa chance. Tout ça fait partie du processus, et je reviendrai l’année prochaine, plus motivé que jamais pour me battre. On se retrouve là‐bas », a expliqué le finaliste de Wimbledon 2022.
Publié le vendredi 9 janvier 2026 à 08:02