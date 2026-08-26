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La déci­sion intri­gante de Carlos Alcaraz après sa défaite avec Serena Williams

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis quatre mois et demi à cause de sa bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz fait son grand retour à l’US Open, où il a déjà parti­cipé au double mixte avec Serena Williams. 

L’Espagnol et l’Américaine ont débuté par une victoire avant de s’in­cliner en quarts de finale contre Flavio Cobolli et Belinda Bencic. 

Après ces deux matchs, qui ont duré deux heures au total, le septuple lauréat en Grand Chelem a changé ses plans selon Punto de Break.

« L’Espagnol a décidé de ne pas s’en­traîner ce mercredi après les deux matchs qu’il a disputés hier aux côtés de Serena. Une déci­sion qui inter­vient à quelques jours du début de l’US Open et qui attise encore davan­tage les spécu­la­tions sur son état de forme », écrit le média espa­gnol ce mercredi. 

A suivre…

Publié le mercredi 26 août 2026 à 12:36

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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