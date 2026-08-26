Absent depuis quatre mois et demi à cause de sa blessure au poignet droit, Carlos Alcaraz fait son grand retour à l’US Open, où il a déjà participé au double mixte avec Serena Williams.
L’Espagnol et l’Américaine ont débuté par une victoire avant de s’incliner en quarts de finale contre Flavio Cobolli et Belinda Bencic.
Après ces deux matchs, qui ont duré deux heures au total, le septuple lauréat en Grand Chelem a changé ses plans selon Punto de Break.
« L’Espagnol a décidé de ne pas s’entraîner ce mercredi après les deux matchs qu’il a disputés hier aux côtés de Serena. Une décision qui intervient à quelques jours du début de l’US Open et qui attise encore davantage les spéculations sur son état de forme », écrit le média espagnol ce mercredi.
🚨 Carlos Alcaraz cambia sus planes en Nueva York.— Punto de Break (@PuntoDBreak) August 26, 2026
El español ha decidido no entrenar este miércoles tras los dos partidos que disputó ayer junto a Serena.
👀 Una decisión que llega a pocos días del inicio del US Open y que alimenta todavía más la expectación sobre su estado.…
A suivre…
Publié le mercredi 26 août 2026 à 12:36