Absent depuis quatre mois et demi à cause de sa bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz fait son grand retour à l’US Open, où il a déjà parti­cipé au double mixte avec Serena Williams.

L’Espagnol et l’Américaine ont débuté par une victoire avant de s’in­cliner en quarts de finale contre Flavio Cobolli et Belinda Bencic.

Après ces deux matchs, qui ont duré deux heures au total, le septuple lauréat en Grand Chelem a changé ses plans selon Punto de Break.

« L’Espagnol a décidé de ne pas s’en­traîner ce mercredi après les deux matchs qu’il a disputés hier aux côtés de Serena. Une déci­sion qui inter­vient à quelques jours du début de l’US Open et qui attise encore davan­tage les spécu­la­tions sur son état de forme », écrit le média espa­gnol ce mercredi.

🚨 Carlos Alcaraz cambia sus planes en Nueva York.



El español ha deci­dido no entrenar este miér­coles tras los dos partidos que disputó ayer junto a Serena.



👀 Una deci­sión que llega a pocos días del inicio del US Open y que alimenta todavía más la expec­ta­ción sobre su estado.… — Punto de Break (@PuntoDBreak) August 26, 2026

A suivre…