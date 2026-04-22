Arthur Cazaux n’est vraiment pas épargné par son corps.
Contraint à l’abandon lors du premier tournoi de la saison à Brisbane, le Français avait ensuite été éloigné des courts jusqu’au mois de mars. Mais après avoir joué à Phœnix et Miami, le 73e mondial vient d’annoncer une nouvelle absence… de six mois, au minimum.
Le joueur de 23 ans a décidé de passer sur le billard, pour soigner définitivement sa blessure au coude droit.
« Toujours blessé au coude droit, j’ai dû me résoudre à passer par la case opération ce mercredi. Ça faisait un an et demi que je traînais des douleurs qui m’empêchaient d’enchaîner les matches et les tournois. Je n’arrivais pas à cicatriser, alors on a pris la décision d’opérer. Je souffrais d’une instabilité au niveau du coude droit due à une désinsertion ligamentaire qui avait créé une lésion. J’ai donc subi ce mercredi à Bordeaux une ligamentoplastie — une greffe ligamentaire pour renforcer le ligament, solidifier le coude et nettoyer le tendon en retirant la partie abîmée. L’opération s’est bien passée. Certes, je tire un trait sur les 3 tournois du Grand Chelem restants en 2026, avec l’objectif de reprendre dans 6 mois. Mais c’est une décision tournée vers le long terme : soigner mon coude une bonne fois pour toutes, me préparer au mieux pour 2027 et pouvoir enchaîner les saisons. Je reviendrai plus fort ! Merci pour votre soutien »
Arthur Cazaux ne devrait revenir qu’en fin de saison.
Publié le mercredi 22 avril 2026 à 17:55