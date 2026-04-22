Accueil ATP

La déci­sion lourde de consé­quences d’un Français du top 100 : « Je tire un trait sur les trois tour­nois du Grand Chelem restants en 2026… »

Par
Baptiste Mulatier
-
207

Arthur Cazaux n’est vrai­ment pas épargné par son corps. 

Contraint à l’abandon lors du premier tournoi de la saison à Brisbane, le Français avait ensuite été éloigné des courts jusqu’au mois de mars. Mais après avoir joué à Phœnix et Miami, le 73e mondial vient d’an­noncer une nouvelle absence… de six mois, au minimum. 

Le joueur de 23 ans a décidé de passer sur le billard, pour soigner défi­ni­ti­ve­ment sa bles­sure au coude droit. 

« Toujours blessé au coude droit, j’ai dû me résoudre à passer par la case opéra­tion ce mercredi. Ça faisait un an et demi que je traî­nais des douleurs qui m’empêchaient d’enchaîner les matches et les tour­nois. Je n’arrivais pas à cica­triser, alors on a pris la déci­sion d’opérer. Je souf­frais d’une insta­bi­lité au niveau du coude droit due à une désin­ser­tion liga­men­taire qui avait créé une lésion. J’ai donc subi ce mercredi à Bordeaux une liga­men­to­plastie — une greffe liga­men­taire pour renforcer le liga­ment, soli­di­fier le coude et nettoyer le tendon en reti­rant la partie abîmée. L’opération s’est bien passée. Certes, je tire un trait sur les 3 tour­nois du Grand Chelem restants en 2026, avec l’objectif de reprendre dans 6 mois. Mais c’est une déci­sion tournée vers le long terme : soigner mon coude une bonne fois pour toutes, me préparer au mieux pour 2027 et pouvoir enchaîner les saisons. Je revien­drai plus fort ! Merci pour votre soutien »

Arthur Cazaux ne devrait revenir qu’en fin de saison. 

Publié le mercredi 22 avril 2026 à 17:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥