Arthur Cazaux n’est vrai­ment pas épargné par son corps.

Contraint à l’abandon lors du premier tournoi de la saison à Brisbane, le Français avait ensuite été éloigné des courts jusqu’au mois de mars. Mais après avoir joué à Phœnix et Miami, le 73e mondial vient d’an­noncer une nouvelle absence… de six mois, au minimum.

Le joueur de 23 ans a décidé de passer sur le billard, pour soigner défi­ni­ti­ve­ment sa bles­sure au coude droit.

« Toujours blessé au coude droit, j’ai dû me résoudre à passer par la case opéra­tion ce mercredi. Ça faisait un an et demi que je traî­nais des douleurs qui m’empêchaient d’enchaîner les matches et les tour­nois. Je n’arrivais pas à cica­triser, alors on a pris la déci­sion d’opérer. Je souf­frais d’une insta­bi­lité au niveau du coude droit due à une désin­ser­tion liga­men­taire qui avait créé une lésion. J’ai donc subi ce mercredi à Bordeaux une liga­men­to­plastie — une greffe liga­men­taire pour renforcer le liga­ment, soli­di­fier le coude et nettoyer le tendon en reti­rant la partie abîmée. L’opération s’est bien passée. Certes, je tire un trait sur les 3 tour­nois du Grand Chelem restants en 2026, avec l’objectif de reprendre dans 6 mois. Mais c’est une déci­sion tournée vers le long terme : soigner mon coude une bonne fois pour toutes, me préparer au mieux pour 2027 et pouvoir enchaîner les saisons. Je revien­drai plus fort ! Merci pour votre soutien »

Arthur Cazaux ne devrait revenir qu’en fin de saison.