Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, en raison d’une blessure au genou, Jannik Sinner a finalement pris la décision de se faire opérer ce mardi 24 novembre en Finlande, par le chirurgien Lasse Lempainen.
Une intervention qui devrait entraîner une longue période d’indisponibilité, estimée à plusieurs mois. Conséquence : le quintuple vainqueur en Grand Chelem va sans doute manquer l’Open d’Australie et pourrait ne retrouver les courts qu’au début de la saison sur terre battue, début avril.
Venue tout droit d’Italie, cette information énormément de réactions et questionne forcément les observateurs, dont certains se demandent pourquoi le numéro 2 mondial a pris autant de temps avant de faire ce choix.
« La seule chose importante est que Sinner ait enfin pris une voie et une direction ; il ne reste qu’à attendre avec confiance, avec le regret d’avoir peut‐être attendu trop longtemps pour éviter quelque chose qui, au bout du compte, était inévitable », a notamment réagi le journaliste Carlo Galati.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.