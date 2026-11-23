Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, en raison d’une bles­sure au genou, Jannik Sinner a fina­le­ment pris la déci­sion de se faire opérer ce mardi 24 novembre en Finlande, par le chirur­gien Lasse Lempainen.

Une inter­ven­tion qui devrait entraîner une longue période d’indisponibilité, estimée à plusieurs mois. Conséquence : le quin­tuple vain­queur en Grand Chelem va sans doute manquer l’Open d’Australie et pour­rait ne retrouver les courts qu’au début de la saison sur terre battue, début avril.

Venue tout droit d’Italie, cette infor­ma­tion énor­mé­ment de réac­tions et ques­tionne forcé­ment les obser­va­teurs, dont certains se demandent pour­quoi le numéro 2 mondial a pris autant de temps avant de faire ce choix.

A partire da questo tweet, fino all’articolo di tre giorni fa in cui scri­vevo dell’inevitabile inter­vento chirur­gico post consulto con il chirurgo finlan­dese Lasse Lempainen, montagne di insulti a gratis.



Fa parte del gioco, non mi aspetto scuse.



L’unica cosa impor­tante è che… https://t.co/bAZNpKXEsn — Carlo Galati (@CarloGalati) November 23, 2026

« La seule chose impor­tante est que Sinner ait enfin pris une voie et une direc­tion ; il ne reste qu’à attendre avec confiance, avec le regret d’avoir peut‐être attendu trop long­temps pour éviter quelque chose qui, au bout du compte, était inévi­table », a notam­ment réagi le jour­na­liste Carlo Galati.