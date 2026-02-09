Quelques jours après son abandon à Montpellier, où il a pris une balle dans l’oeil sur une volée ratée, Giovanni Mpetshi Perricard a annoncé la fin de sa colla­bo­ra­tion de sa colla­bo­ra­tion avec Emmanuel Planque.

« Après 4 ans de travail en commun, ma colla­bo­ra­tion avec Emmanuel Planque a pris fin. Manu, je te remercie pour le travail accompli et ton enga­ge­ment total qui m’ont permis de grandir, non seule­ment en tant que joueur de tennis, mais aussi en tant que personne. Cette étape aura beau­coup compté dans mon parcours », a écrit le joueur de 22 ans, 57e mondial.

Si le « bombar­dier fran­çais » n’a pas encore annoncé l’iden­tité de son nouvel entraî­neur, L’Equipe évoque une possible asso­cia­tion entre Emmanuel Planque et le grand espoir du tennis fran­çais, Moïse Kouamé, déjà entraîné par Richard Gasquet.

A suivre…