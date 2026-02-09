Quelques jours après son abandon à Montpellier, où il a pris une balle dans l’oeil sur une volée ratée, Giovanni Mpetshi Perricard a annoncé la fin de sa collaboration de sa collaboration avec Emmanuel Planque.
« Après 4 ans de travail en commun, ma collaboration avec Emmanuel Planque a pris fin. Manu, je te remercie pour le travail accompli et ton engagement total qui m’ont permis de grandir, non seulement en tant que joueur de tennis, mais aussi en tant que personne. Cette étape aura beaucoup compté dans mon parcours », a écrit le joueur de 22 ans, 57e mondial.
Si le « bombardier français » n’a pas encore annoncé l’identité de son nouvel entraîneur, L’Equipe évoque une possible association entre Emmanuel Planque et le grand espoir du tennis français, Moïse Kouamé, déjà entraîné par Richard Gasquet.
A suivre…
Publié le lundi 9 février 2026 à 08:11