Alexander Zverev n’avait laissé peu de place aux doutes lors de son passage en confé­rence de presse après sa défaite en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome.

Inscrit la semaine prochaine sur l’ATP 500 de Hambourg (du 17 au 23 mai), sa ville natale, mais dési­reux de se reposer avant le début de Roland‐Garros (du 24 mai au 7 juin), le 3e joueur mondial a donc déclaré forfait pour le tournoi alle­mand, invo­quant des problèmes de dos.

Alexander Zverev 🇩🇪 with­draws from next week’s @hamburgopenatp due to back problems – Alex De Minaur 🇦🇺 to make debut at Rothenbaum. #ATPTour #Hamburg ⚓️ — Florian Heer (@Florian_Heer) May 15, 2026

« Hambourg, c’est ma ville natale et jouer devant mon public à domi­cile a toujours quelque chose de spécial pour moi. Malheureusement, j’ai des problèmes de dos qui m’ont handi­capé tout au long de la saison sur terre battue », a déclaré Zverev dans un communiqué.

En réac­tion, l’or­ga­ni­sa­tion du « Bitpanda Hamburg Open » a décidé d’in­viter le 8e joueur mondial, Alex De Minaur, en diffi­culté lors de cette saison sur terre battue.