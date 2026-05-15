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La déci­sion offi­cielle et impor­tante d’Alexander Zverev avant Roland‐Garros

Par
Thomas S
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Alexander Zverev n’avait laissé peu de place aux doutes lors de son passage en confé­rence de presse après sa défaite en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome. 

Inscrit la semaine prochaine sur l’ATP 500 de Hambourg (du 17 au 23 mai), sa ville natale, mais dési­reux de se reposer avant le début de Roland‐Garros (du 24 mai au 7 juin), le 3e joueur mondial a donc déclaré forfait pour le tournoi alle­mand, invo­quant des problèmes de dos.

« Hambourg, c’est ma ville natale et jouer devant mon public à domi­cile a toujours quelque chose de spécial pour moi. Malheureusement, j’ai des problèmes de dos qui m’ont handi­capé tout au long de la saison sur terre battue », a déclaré Zverev dans un communiqué. 

En réac­tion, l’or­ga­ni­sa­tion du « Bitpanda Hamburg Open » a décidé d’in­viter le 8e joueur mondial, Alex De Minaur, en diffi­culté lors de cette saison sur terre battue. 

Publié le vendredi 15 mai 2026 à 17:57

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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