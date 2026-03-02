En raison du conflit qui secoue actuellement le Moyen‐Orient, l’espace aérien des Émirats Arabes Unis a été fermé, empêchant tout départ du territoire.
Alors qu’ils devaient rallier les États‐Unis pour disputer le Masters 1000 d’Indian Wells Masters, programmé du 4 au 16 mars, Daniil Medvedev, Andrey Rublev ainsi que plusieurs spécialistes du double, dont Mate Pavic, sont pour le moment bloqués à Dubaï à l’issue du tournoi qu’ils venaient de disputer.
Selon les informations de Marca, l’ATP aurait envisagé une solution alternative en proposant aux joueurs de quitter le pays par la route, via la frontière terrestre, afin de rejoindre Oman (à environ quatre heures de trajet) ou Riyad, en Arabie saoudite (environ six heures de route), où les aéroports restent ouverts. Une option finalement écartée par les principaux intéressés après réflexion.
« Après avoir pesé le pour et le contre, les joueurs de tennis ont décidé de ne pas quitter, pour l’instant, leur lieu de résidence actuel et sont conscients que leurs chances de participer au tournoi d’Indian Wells sont de plus en plus minces », précise le quotidien espagnol.
D’après la Fédération internationale de tennis (ITF), 41 personnes, parmi lesquelles des joueurs, des superviseurs, des arbitres, des membres du personnel de sécurité et des journalistes, seraient actuellement bloquées à Dubaï.
NEW : @marca is reporting 41 people linked to the Dubai Tennis Championships (players, coaches & workers) are still stuck in the country. All tennis players have been guaranteed flight reservations for Tuesday 3rd as long as air space is reopened.— Adam_Addicott (@AdamAddicott) March 1, 2026
Options of driving to Oman/Saudi…
Tous espèrent néanmoins pouvoir quitter l’émirat ce lundi après‐midi, en cas de réouverture de l’espace aérien.
Publié le lundi 2 mars 2026 à 08:19