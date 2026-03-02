En raison du conflit qui secoue actuel­le­ment le Moyen‐Orient, l’espace aérien des Émirats Arabes Unis a été fermé, empê­chant tout départ du territoire.

Alors qu’ils devaient rallier les États‐Unis pour disputer le Masters 1000 d’Indian Wells Masters, programmé du 4 au 16 mars, Daniil Medvedev, Andrey Rublev ainsi que plusieurs spécia­listes du double, dont Mate Pavic, sont pour le moment bloqués à Dubaï à l’issue du tournoi qu’ils venaient de disputer.

Selon les infor­ma­tions de Marca, l’ATP aurait envi­sagé une solu­tion alter­na­tive en propo­sant aux joueurs de quitter le pays par la route, via la fron­tière terrestre, afin de rejoindre Oman (à environ quatre heures de trajet) ou Riyad, en Arabie saou­dite (environ six heures de route), où les aéro­ports restent ouverts. Une option fina­le­ment écartée par les prin­ci­paux inté­ressés après réflexion.

« Après avoir pesé le pour et le contre, les joueurs de tennis ont décidé de ne pas quitter, pour l’ins­tant, leur lieu de rési­dence actuel et sont conscients que leurs chances de parti­ciper au tournoi d’Indian Wells sont de plus en plus minces », précise le quoti­dien espagnol.

D’après la Fédération inter­na­tio­nale de tennis (ITF), 41 personnes, parmi lesquelles des joueurs, des super­vi­seurs, des arbitres, des membres du personnel de sécu­rité et des jour­na­listes, seraient actuel­le­ment bloquées à Dubaï.

NEW : @marca is repor­ting 41 people linked to the Dubai Tennis Championships (players, coaches & workers) are still stuck in the country. All tennis players have been guaran­teed flight reser­va­tions for Tuesday 3rd as long as air space is reopened.

Tous espèrent néan­moins pouvoir quitter l’émirat ce lundi après‐midi, en cas de réou­ver­ture de l’espace aérien.