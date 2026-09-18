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La déci­sion radi­cale d’un ancien top 50 : « Si je ne remporte pas de tournoi d’ici février 2027, je mettrai fin à ma carrière »

Par
Jean Muller
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Roma 15 Settembre 2020 INTERNAZIONALI BNL D'ITALIA 2020 Federico Coria Foto Giampiero Sposito

Frère cadet du fina­liste de Roland‐Garros 2004, Guillermo Coria, Federico Coria réalise une carrière hono­rable avec un somme au 49e rang mondial. À 34 ans, le moment de ranger la raquette approche douce­ment, mais sûrement.

Sur son compte Instagram, l’Argentin a annoncé sa volonté de tout arrêter, s’il ne parvient pas à remporter un titre avant février 2027. Une entre­prise ambi­tieuse, son palmarès est encore vierge.

« Si je ne remporte pas de tournoi d’ici février, je mettrai fin à ma carrière spor­tive. J’ai pris une déci­sion qui compte beau­coup pour moi. Je veux retrouver cette passion, me donner à fond et décou­vrir jusqu’où je peux aller. C’est préci­sé­ment pour cela que j’ai décidé de partager cette épreuve avec vous, car je sais que votre soutien fera égale­ment partie de ce parcours. La fin n’est pas encore écrite. Mais je vais tout donner pour l’écrire à ma façon. Rendez‐vous mardi 22 septembre au tournoi Challenger de Buenos Aires. »

Publié le vendredi 18 septembre 2026 à 13:29

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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