Frère cadet du finaliste de Roland‐Garros 2004, Guillermo Coria, Federico Coria réalise une carrière honorable avec un somme au 49e rang mondial. À 34 ans, le moment de ranger la raquette approche doucement, mais sûrement.
Sur son compte Instagram, l’Argentin a annoncé sa volonté de tout arrêter, s’il ne parvient pas à remporter un titre avant février 2027. Une entreprise ambitieuse, son palmarès est encore vierge.
« Si je ne remporte pas de tournoi d’ici février, je mettrai fin à ma carrière sportive. J’ai pris une décision qui compte beaucoup pour moi. Je veux retrouver cette passion, me donner à fond et découvrir jusqu’où je peux aller. C’est précisément pour cela que j’ai décidé de partager cette épreuve avec vous, car je sais que votre soutien fera également partie de ce parcours. La fin n’est pas encore écrite. Mais je vais tout donner pour l’écrire à ma façon. Rendez‐vous mardi 22 septembre au tournoi Challenger de Buenos Aires. »
Publié le vendredi 18 septembre 2026 à 13:29