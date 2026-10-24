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La déci­sion très impor­tante que Jannik Sinner serait en passe de prendre

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner ne rejouera pas sur le circuit prin­cipal avant 2027, bien qu’une parti­ci­pa­tion au Six Kings Slam, l’exhibition saou­dienne repoussée à fin décembre, ne soit pas exclue.

Selon la Gazzetta dello Sport, le numéro 1 mondial, bientôt détrôné par Alexander Zverev, devrait passer des tests sur le court la semaine prochaine, pour évaluer l’évolution de sa blessure.

Et ce n’est pas tout car le quoti­dien italien révèle Darren Cahill, conseiller et co‐entraineur de l’Italien aux côtés Simone Vagnozzi, pour­rait prolonger l’aventure jusqu’à Roland‐Garros. Alors que l’Australien avait déjà repoussé sa retraite l’an dernier, et que les rumeurs fusent autour du prochain coach de Jannik Sinner (Juan Carlos Ferrero ex‐entraîneur de Carlos Alcaraz, ayant indi­rec­te­ment postulé), la ques­tion pour­rait être repoussée de quelques mois.

« Une autre hypo­thèse a gagné en crédi­bi­lité ces dernières heures : Cahill reste­rait en poste jusqu’à Roland‐Garros, pour compenser les six mois sans tennis en 2026 et, entre‐temps, travailler avec Sinner pour définir la meilleure succes­sion possible », écrit le journal, qui évoque la présence de Darren Cahill à Monte‐Carlo depuis quelques jours. 

A suivre.

Publié le samedi 24 octobre 2026 à 13:33

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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