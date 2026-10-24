Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner ne rejouera pas sur le circuit principal avant 2027, bien qu’une participation au Six Kings Slam, l’exhibition saoudienne repoussée à fin décembre, ne soit pas exclue.
Selon la Gazzetta dello Sport, le numéro 1 mondial, bientôt détrôné par Alexander Zverev, devrait passer des tests sur le court la semaine prochaine, pour évaluer l’évolution de sa blessure.
Et ce n’est pas tout car le quotidien italien révèle Darren Cahill, conseiller et co‐entraineur de l’Italien aux côtés Simone Vagnozzi, pourrait prolonger l’aventure jusqu’à Roland‐Garros. Alors que l’Australien avait déjà repoussé sa retraite l’an dernier, et que les rumeurs fusent autour du prochain coach de Jannik Sinner (Juan Carlos Ferrero ex‐entraîneur de Carlos Alcaraz, ayant indirectement postulé), la question pourrait être repoussée de quelques mois.
« Une autre hypothèse a gagné en crédibilité ces dernières heures : Cahill resterait en poste jusqu’à Roland‐Garros, pour compenser les six mois sans tennis en 2026 et, entre‐temps, travailler avec Sinner pour définir la meilleure succession possible », écrit le journal, qui évoque la présence de Darren Cahill à Monte‐Carlo depuis quelques jours.
Gazzetta : “L’opzione ad oggi più probabile per il futuro di #Cahill è che segua #Sinner nella tournée australiana e poi lasci il numero 1 del mondo. Ma sta prendendo quota un’altra suggestione : Cahill nel box fino al Roland Garros, per « recuperare » i sei mesi senza tennis di questo 2026, e nel frattempo concordare insieme a Sinner la miglior successione possibile. La risposta ai posteri”— Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) October 23, 2026
A suivre.
Publié le samedi 24 octobre 2026 à 13:33