Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner ne rejouera pas sur le circuit prin­cipal avant 2027, bien qu’une parti­ci­pa­tion au Six Kings Slam, l’exhibition saou­dienne repoussée à fin décembre, ne soit pas exclue.

Selon la Gazzetta dello Sport, le numéro 1 mondial, bientôt détrôné par Alexander Zverev, devrait passer des tests sur le court la semaine prochaine, pour évaluer l’évolution de sa blessure.

Et ce n’est pas tout car le quoti­dien italien révèle Darren Cahill, conseiller et co‐entraineur de l’Italien aux côtés Simone Vagnozzi, pour­rait prolonger l’aventure jusqu’à Roland‐Garros. Alors que l’Australien avait déjà repoussé sa retraite l’an dernier, et que les rumeurs fusent autour du prochain coach de Jannik Sinner (Juan Carlos Ferrero ex‐entraîneur de Carlos Alcaraz, ayant indi­rec­te­ment postulé), la ques­tion pour­rait être repoussée de quelques mois.

« Une autre hypo­thèse a gagné en crédi­bi­lité ces dernières heures : Cahill reste­rait en poste jusqu’à Roland‐Garros, pour compenser les six mois sans tennis en 2026 et, entre‐temps, travailler avec Sinner pour définir la meilleure succes­sion possible », écrit le journal, qui évoque la présence de Darren Cahill à Monte‐Carlo depuis quelques jours.

Gazzetta : “L’opzione ad oggi più proba­bile per il futuro di #Cahill è che segua #Sinner nella tournée austra­liana e poi lasci il numero 1 del mondo. Ma sta pren­dendo quota un’altra sugges­tione : Cahill nel box fino al Roland Garros, per « recu­pe­rare » i sei mesi senza tennis di questo 2026, e nel frat­tempo concor­dare insieme a Sinner la miglior succes­sione possi­bile. La risposta ai posteri” — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) October 23, 2026

A suivre.