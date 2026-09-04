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La déci­sion très surpre­nante au sujet de Nick Kyrgios qui peut ressortir sa raquette !

Par
Antoine Touchard
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C’est l’affaire qui avait secoué la planète tennis à la fin du mois d’août : la suspen­sion de Nick Kyrgios pour dopage après avoir consommé de la cocaïne lors d’une soirée privée.

Alors que de nombreux joueurs du circuit lui étaient tombés dessus après l’annonce de cette nouvelle, notam­ment en raison de ses nombreuses critiques envers d’autres joueurs par le passé, on apprend ce matin que l’Australien est désor­mais auto­risé à rejouer.

Suspendu depuis le 4 août, Kyrgios devait initia­le­ment purger une suspen­sion de trois mois. Celle‐ci a fina­le­ment été réduite à un mois par l’ITIA, l’Australien ayant accepté de suivre un programme de trai­te­ment préventif.

Une déci­sion qui risque forcé­ment de faire beau­coup parler et de relancer le débat autour d’une possible justice à deux vitesses dans le tennis…

Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 08:41

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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