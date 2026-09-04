C’est l’affaire qui avait secoué la planète tennis à la fin du mois d’août : la suspen­sion de Nick Kyrgios pour dopage après avoir consommé de la cocaïne lors d’une soirée privée.

Alors que de nombreux joueurs du circuit lui étaient tombés dessus après l’annonce de cette nouvelle, notam­ment en raison de ses nombreuses critiques envers d’autres joueurs par le passé, on apprend ce matin que l’Australien est désor­mais auto­risé à rejouer.

Suspendu depuis le 4 août, Kyrgios devait initia­le­ment purger une suspen­sion de trois mois. Celle‐ci a fina­le­ment été réduite à un mois par l’ITIA, l’Australien ayant accepté de suivre un programme de trai­te­ment préventif.

BREAKING :



Nick Kyrgios has been handed a one‐month suspen­sion after testing posi­tive for cocaine in an out‐of‐competition sample.



He’s been serving a provi­sional suspen­sion since August 4th and will be eligible to return to compe­ti­tion on September 4th.



During an inter­view… pic.twitter.com/u5xBET15ei — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 3, 2026

Une déci­sion qui risque forcé­ment de faire beau­coup parler et de relancer le débat autour d’une possible justice à deux vitesses dans le tennis…