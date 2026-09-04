C’est l’affaire qui avait secoué la planète tennis à la fin du mois d’août : la suspension de Nick Kyrgios pour dopage après avoir consommé de la cocaïne lors d’une soirée privée.
Alors que de nombreux joueurs du circuit lui étaient tombés dessus après l’annonce de cette nouvelle, notamment en raison de ses nombreuses critiques envers d’autres joueurs par le passé, on apprend ce matin que l’Australien est désormais autorisé à rejouer.
Suspendu depuis le 4 août, Kyrgios devait initialement purger une suspension de trois mois. Celle‐ci a finalement été réduite à un mois par l’ITIA, l’Australien ayant accepté de suivre un programme de traitement préventif.
Une décision qui risque forcément de faire beaucoup parler et de relancer le débat autour d’une possible justice à deux vitesses dans le tennis…
Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 08:41