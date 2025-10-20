AccueilATPLa décision très surprenante de Zverev pour la fin de saison
La déci­sion très surpre­nante de Zverev pour la fin de saison

Par Thomas S

Il est parfois compliqué de suivre Alexander Zverev entre toutes ses décla­ra­tions et sa récente programmation. 

En diffi­culté dans le jeu et les résul­tats depuis plusieurs semaines à cause notam­ment d’un problème physique au niveau du dos, le joueur alle­mand a décidé de faire du rab sur cette fin de saison 2025 en parti­ci­pant aux phases finales de la Coupe Davis, qui auront lieu du 18 au 23 novembre à Bologne, en Italie. 

Inscrit cette semaine sur l’ATP 500 de Vienne, l’ac­tuel 3e joueur mondial défendra ensuite son titre sur le Masters 1000 de Paris (du 27 octobre au 2 novembre) avant de s’en­voler pour Turin et le fameux tournoi des maîtres (du 9 au 16 novembre), même s’il n’est pas encore offi­ciel­le­ment qualifié. Il termi­nera donc l’année en étant le fer de lance de l’équipe d’Allemagne en Coupe Davis. 

Curieuse déci­sion alors qu’il répète à tue‐tête que le calen­drier est trop chargé et qu’il a besoin de reposer son corps…

