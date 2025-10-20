Il est parfois compliqué de suivre Alexander Zverev entre toutes ses déclarations et sa récente programmation.
En difficulté dans le jeu et les résultats depuis plusieurs semaines à cause notamment d’un problème physique au niveau du dos, le joueur allemand a décidé de faire du rab sur cette fin de saison 2025 en participant aux phases finales de la Coupe Davis, qui auront lieu du 18 au 23 novembre à Bologne, en Italie.
Alexander Zverev will play the Davis Cup Finals for the first time ! pic.twitter.com/JkPfhM6MPI— José Morgado (@josemorgado) October 20, 2025
Inscrit cette semaine sur l’ATP 500 de Vienne, l’actuel 3e joueur mondial défendra ensuite son titre sur le Masters 1000 de Paris (du 27 octobre au 2 novembre) avant de s’envoler pour Turin et le fameux tournoi des maîtres (du 9 au 16 novembre), même s’il n’est pas encore officiellement qualifié. Il terminera donc l’année en étant le fer de lance de l’équipe d’Allemagne en Coupe Davis.
Curieuse décision alors qu’il répète à tue‐tête que le calendrier est trop chargé et qu’il a besoin de reposer son corps…
Publié le lundi 20 octobre 2025 à 14:24