Pas épargné par les blessures depuis 2022, Kei Nishikori enchaîne les aller‐retour entre l’infirmerie et le court. Une situation proche de faire craquer l’ancien 4e joueur mondial.
Dans un entretien accordé au média japonais Sports Hochi, le finaliste de l’US Open 2013 explique avoir longuement réfléchi à tirer sa révérence la saison précédente.
« Cette année (2025), après l’Open de Cincinnati en août, la douleur au dos avait diminué et j’étais en bonne forme pour reprendre le tennis. Mais la douleur est revenue et mon jeu était catastrophique. J’ai vraiment pensé sérieusement à arrêter. Je ne sais même plus combien de fois j’ai dû me remettre d’une blessure ces trois dernières années. J’ai senti que j’avais atteint mes limites. Je me suis rendu compte que je devrais passer une année difficile, sans grand plaisir, avant de retrouver mon niveau de tennis. D’habitude, j’aurais accepté que mon tennis ne soit pas au top. Mais là, ça s’est produit trop souvent, et mon mental n’a plus tenu le coup. J’ai toujours pensé que ce serait dommage de mettre fin à ma carrière maintenant, alors que j’ai du talent. Finir sa carrière à cause d’une blessure est la pire situation, je ne veux pas que ça se termine comme ça ».
Publié le vendredi 2 janvier 2026 à 17:38