Pas épargné par les bles­sures depuis 2022, Kei Nishikori enchaîne les aller‐retour entre l’in­fir­merie et le court. Une situa­tion proche de faire craquer l’an­cien 4e joueur mondial.

Dans un entre­tien accordé au média japo­nais Sports Hochi, le fina­liste de l’US Open 2013 explique avoir longue­ment réfléchi à tirer sa révé­rence la saison précédente.

« Cette année (2025), après l’Open de Cincinnati en août, la douleur au dos avait diminué et j’étais en bonne forme pour reprendre le tennis. Mais la douleur est revenue et mon jeu était catas­tro­phique. J’ai vrai­ment pensé sérieu­se­ment à arrêter. Je ne sais même plus combien de fois j’ai dû me remettre d’une bles­sure ces trois dernières années. J’ai senti que j’avais atteint mes limites. Je me suis rendu compte que je devrais passer une année diffi­cile, sans grand plaisir, avant de retrouver mon niveau de tennis. D’habitude, j’au­rais accepté que mon tennis ne soit pas au top. Mais là, ça s’est produit trop souvent, et mon mental n’a plus tenu le coup. J’ai toujours pensé que ce serait dommage de mettre fin à ma carrière main­te­nant, alors que j’ai du talent. Finir sa carrière à cause d’une bles­sure est la pire situa­tion, je ne veux pas que ça se termine comme ça ».