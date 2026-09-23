« Alexander Zverev est proba­ble­ment le meilleur joueur du monde en ce moment », a déclaré Carlos Alcaraz depuis Londres, où il va parti­ciper du 25 au 27 septembre à la neuvième édition de la Laver Cup.

Une décla­ra­tion qui a fait réagir le jour­na­liste espa­gnol José Moron, d’ac­cord avec son compatriote.

Alcaraz dice lo siguiente de Zverev.



🗣️ « Es el mejor del mundo ahora mismo«



Y tiene razón.



Hay algo en lo que Zverev puede ser mejor que Carlos y Jannik, y es en el tema físico.



Si lo analizáis, Sascha es el que más partidos juega en todo el año… pero NO SE LESIONA.



En… https://t.co/vyXdV1PBTK — José Morón (@jmgmoron) September 23, 2026

« Il a raison. Il y a un domaine dans lequel Zverev peut être meilleur que Carlos et Jannik, c’est le condi­tion­ne­ment physique. Si vous y réflé­chissez bien, Sascha est celui qui dispute le plus de matchs tout au long de l’année… mais IL NE SE BLESSE PAS. Sur le court, à 100 % de leurs capa­cités, Zverev est infé­rieur à Alcaraz et Sinner, mais l’Allemand a su faire de sa condi­tion physique son meilleur allié pour battre ces deux bêtes de course. À l’heure actuelle, alors qu’Alcaraz et Sinner sont loin d’être à 100 % de leurs capa­cités, Sascha est le meilleur. Carlitos et Jannik devront s’attacher à prendre le plus grand soin de leur corps pour éviter que ce qui leur arrive en cette année 2026 ne se reproduise. »