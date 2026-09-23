« Alexander Zverev est probablement le meilleur joueur du monde en ce moment », a déclaré Carlos Alcaraz depuis Londres, où il va participer du 25 au 27 septembre à la neuvième édition de la Laver Cup.
Une déclaration qui a fait réagir le journaliste espagnol José Moron, d’accord avec son compatriote.
Alcaraz dice lo siguiente de Zverev.— José Morón (@jmgmoron) September 23, 2026
🗣️ « Es el mejor del mundo ahora mismo«
Y tiene razón.
Hay algo en lo que Zverev puede ser mejor que Carlos y Jannik, y es en el tema físico.
Si lo analizáis, Sascha es el que más partidos juega en todo el año… pero NO SE LESIONA.
En… https://t.co/vyXdV1PBTK
« Il a raison. Il y a un domaine dans lequel Zverev peut être meilleur que Carlos et Jannik, c’est le conditionnement physique. Si vous y réfléchissez bien, Sascha est celui qui dispute le plus de matchs tout au long de l’année… mais IL NE SE BLESSE PAS. Sur le court, à 100 % de leurs capacités, Zverev est inférieur à Alcaraz et Sinner, mais l’Allemand a su faire de sa condition physique son meilleur allié pour battre ces deux bêtes de course. À l’heure actuelle, alors qu’Alcaraz et Sinner sont loin d’être à 100 % de leurs capacités, Sascha est le meilleur. Carlitos et Jannik devront s’attacher à prendre le plus grand soin de leur corps pour éviter que ce qui leur arrive en cette année 2026 ne se reproduise. »
Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 12:21