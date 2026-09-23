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La décla­ra­tion d’Alcaraz sur Zverev fait réagir : « Il a raison »

Par
Baptiste Mulatier
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« Alexander Zverev est proba­ble­ment le meilleur joueur du monde en ce moment », a déclaré Carlos Alcaraz depuis Londres, où il va parti­ciper du 25 au 27 septembre à la neuvième édition de la Laver Cup. 

Une décla­ra­tion qui a fait réagir le jour­na­liste espa­gnol José Moron, d’ac­cord avec son compatriote. 

« Il a raison. Il y a un domaine dans lequel Zverev peut être meilleur que Carlos et Jannik, c’est le condi­tion­ne­ment physique. Si vous y réflé­chissez bien, Sascha est celui qui dispute le plus de matchs tout au long de l’année… mais IL NE SE BLESSE PAS. Sur le court, à 100 % de leurs capa­cités, Zverev est infé­rieur à Alcaraz et Sinner, mais l’Allemand a su faire de sa condi­tion physique son meilleur allié pour battre ces deux bêtes de course. À l’heure actuelle, alors qu’Alcaraz et Sinner sont loin d’être à 100 % de leurs capa­cités, Sascha est le meilleur. Carlitos et Jannik devront s’attacher à prendre le plus grand soin de leur corps pour éviter que ce qui leur arrive en cette année 2026 ne se reproduise. »

Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 12:21

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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