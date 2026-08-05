« Il faut changer le format du score, jouer jusqu’à quatre jeux par set, si possible sans avantage. Il faut garder le format en cinq sets mais maintenir les matchs dans une fenêtre de deux heures. C’est mieux pour tout le monde ».
Cette déclaration signée Novak Djokovic n’a pas manqué de faire réagir, notamment auprès de ses propres fans, qui ont exprimé en masse leur désaccord malgré l’amour qu’ils portent à leur idole.
Invité à réagir à cette prise de parole surprenante de la part de l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem, celui qui possède le compte « Service Volée » sur Twitter n’a pas mâché ses mots tout en expliquant que le Serbe en rajoutait volontairement.
🃏 « La déclaration de Djokovic est dangereuse pour le tennis, mais il y a du cynisme parce qu’il est désabusé. C’est une pique à Gaudenzi qui a méthodiquement détruit le tennis. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) August 4, 2026
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« Pour moi, cette déclaration en dangereuse, venant d’un joueur comme Novak, mais il y a aussi un petit peu de cynisme de sa part parce qu’il a tellement lutté pour pouvoir maintenir les Masters 1000 sur une semaine que j’ai l’impression qu’il n’en a plus rien à foutre. Il est en fin de carrière, il se dit qu’il va envoyer des petites piques à droite et à gauche. Mais c’est aussi une pierre dans le jardin d’Andrea Gaudenzi (le directeur de l’ATP, ndlr) qui, depuis qu’il est à la tête du tennis, a méthodiquement détruit ce sport et foutu en l’air le calendrier, a mis des Masters 1000 sur 12 jours qui n’ont aucun sens. Quand j’ai un Novak comme cela qui me dit, ‘quatre jeux par set’, on voit bien que c’est une petite pique. Je ne sais pas, j’ai du mal à croire que ce gars‐là soit fondamentalement convaincu qu’il faut passer sur un format hyper court, comme l’ATP Next Gen ou l’UTS. Ce n’est pas possible. La règle de l’avantage et les six jeux, c’est l’essence même du tennis, et du tennis de Novak en plus. Cela n’a aucun sens de dire un truc pareil. Mais, en même temps, il le dit parce qu’il est désabusé. »
Publié le mercredi 5 août 2026 à 15:05