« C’est quelque chose à quoi je devrais réflé­chir », a répondu Juan Carlos Ferrero lors­qu’il a été inter­rogé, après sa sépa­ra­tion avec Carlos Alcaraz, sur la possi­bi­lité d’en­traîner un jour Jannik Sinner.

Une décla­ra­tion qui a inquiété certains fans et obser­va­teurs, à l’image du jour­na­liste espa­gnol, José Moron.

Yo solo espero que esto no llegue nunca a ocurrir.



Si Ferrero entre­nase a Sinner sería algo así como si Guardiola entre­nase al Real Madrid.



— José Morón (@jmgmoron) December 24, 2025

« J’espère seule­ment que cela n’arrivera jamais. Si Ferrero entraî­nait Sinner, ce serait un peu comme si Guardiola entraî­nait le Real Madrid. Non », a réagi le rédac­teur en chef de Punto de Break.