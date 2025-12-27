« C’est quelque chose à quoi je devrais réfléchir », a répondu Juan Carlos Ferrero lorsqu’il a été interrogé, après sa séparation avec Carlos Alcaraz, sur la possibilité d’entraîner un jour Jannik Sinner.
Une déclaration qui a inquiété certains fans et observateurs, à l’image du journaliste espagnol, José Moron.
Yo solo espero que esto no llegue nunca a ocurrir.— José Morón (@jmgmoron) December 24, 2025
Si Ferrero entrenase a Sinner sería algo así como si Guardiola entrenase al Real Madrid.
No 🙂↔️ https://t.co/AyRujAxTLC
« J’espère seulement que cela n’arrivera jamais. Si Ferrero entraînait Sinner, ce serait un peu comme si Guardiola entraînait le Real Madrid. Non », a réagi le rédacteur en chef de Punto de Break.
Publié le samedi 27 décembre 2025 à 10:28