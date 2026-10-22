« Mon plus grand rêve, c’est d’avoir le record de titre en Grand Chelem. Le record c’est 24, et il faut que j’en ai 25 », décla­rait Moïse Kouame au micro de nos confrères d’Univers Tennis avant son entrée en lice à Lyon.

La jeune pépite fran­çaise de 17 ans, battu ce mercredi soir par Lorenzo Musetti en huitièmes de finale du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, a suscité beau­coup de réac­tions avec cette décla­ra­tion plus qu’osée et ambitieuse.

Présent sur le plateau de l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax TV, le jour­na­liste Frédéric Verdier n’a pas hésité à reprendre de volée le protégé de Richard Gasquet.

🤦‍♂️ « La décla­ra­tion de Kouamé est ridi­cule. Dire que tu veux battre le record de Grands Chelems, c’est hors sol, ce n’est pas une preuve d’am­bi­tion. »🗣️ @FredVerdier https://t.co/A20vfWlEn3 — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) October 22, 2026