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« La décla­ra­tion de Moïse Kouamé est ridi­cule. Dire que tu veux battre le record de Grands Chelems, c’est hors sol, ce n’est pas une preuve d’am­bi­tion », lâche Frédéric Verdier

Par
Thomas S
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« Mon plus grand rêve, c’est d’avoir le record de titre en Grand Chelem. Le record c’est 24, et il faut que j’en ai 25 », décla­rait Moïse Kouame au micro de nos confrères d’Univers Tennis avant son entrée en lice à Lyon.

La jeune pépite fran­çaise de 17 ans, battu ce mercredi soir par Lorenzo Musetti en huitièmes de finale du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, a suscité beau­coup de réac­tions avec cette décla­ra­tion plus qu’osée et ambitieuse. 

Présent sur le plateau de l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax TV, le jour­na­liste Frédéric Verdier n’a pas hésité à reprendre de volée le protégé de Richard Gasquet. 

Publié le jeudi 22 octobre 2026 à 14:26

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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