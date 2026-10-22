« Mon plus grand rêve, c’est d’avoir le record de titre en Grand Chelem. Le record c’est 24, et il faut que j’en ai 25 », déclarait Moïse Kouame au micro de nos confrères d’Univers Tennis avant son entrée en lice à Lyon.
La jeune pépite française de 17 ans, battu ce mercredi soir par Lorenzo Musetti en huitièmes de finale du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, a suscité beaucoup de réactions avec cette déclaration plus qu’osée et ambitieuse.
Présent sur le plateau de l’émission « Sans Filet » sur Winamax TV, le journaliste Frédéric Verdier n’a pas hésité à reprendre de volée le protégé de Richard Gasquet.
🤦♂️ « La déclaration de Kouamé est ridicule. Dire que tu veux battre le record de Grands Chelems, c’est hors sol, ce n’est pas une preuve d’ambition. »🗣️ @FredVerdier https://t.co/A20vfWlEn3— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) October 22, 2026
Publié le jeudi 22 octobre 2026 à 14:26