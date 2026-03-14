Et si Juan Carlos Ferrero nous réservait une grosse surprise en faisant son retour sur le circuit ATP, quelques mois après sa rupture avec Carlos Alcaraz ?
Séparé de l’actuel numéro 1 mondial après sept ans d’une collaboration très fructueuse, l’entraîneur espagnol avait vu son contrat ne pas être renouvelé en décembre dernier suite à un désaccord avec l’entourage du joueur.
Dans la foulée, Juan Carlos Ferrero a accepté d’aider un jeune espoir golfeur de son pays, Angel Ayora.
Récemment interrogé au sujet de cette collaboration, l’ancien numéro 1 mondial a fait une déclaration un peu énigmatique.
Mucho OJO al mensaje que dejó Ferrero anoche en DAZN.— José Morón (@jmgmoron) March 14, 2026
🗣️ “Tengo nuevos retos de futuro. Ahora estoy trabajando con Ángel (Ayora), pero pueden venir sorpresas de aquí a final de año”
¿A qué sorpresa se puede referir ? 🙄🤔 pic.twitter.com/qohwmWVLYY
« J’ai de nouveaux défis à relever pour l’avenir. Je travaille actuellement avec Ángel (Ayora), mais il pourrait y avoir des surprises d’ici la fin de l’année. »
Publié le samedi 14 mars 2026 à 14:44