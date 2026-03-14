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La décla­ra­tion énig­ma­tique de Juan Carlos Ferrero, ex‐coach d’Alcaraz : « Il pour­rait y avoir des surprises d’ici la fin de l’année »

Par
Thomas S
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Et si Juan Carlos Ferrero nous réser­vait une grosse surprise en faisant son retour sur le circuit ATP, quelques mois après sa rupture avec Carlos Alcaraz ?

Séparé de l’ac­tuel numéro 1 mondial après sept ans d’une colla­bo­ra­tion très fruc­tueuse, l’en­traî­neur espa­gnol avait vu son contrat ne pas être renou­velé en décembre dernier suite à un désac­cord avec l’en­tou­rage du joueur. 

Dans la foulée, Juan Carlos Ferrero a accepté d’aider un jeune espoir golfeur de son pays, Angel Ayora. 

Récemment inter­rogé au sujet de cette colla­bo­ra­tion, l’an­cien numéro 1 mondial a fait une décla­ra­tion un peu énigmatique. 

« J’ai de nouveaux défis à relever pour l’avenir. Je travaille actuel­le­ment avec Ángel (Ayora), mais il pour­rait y avoir des surprises d’ici la fin de l’année. »

Publié le samedi 14 mars 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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