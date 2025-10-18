« Je peux dire certaines choses qui vont blesser et déranger beaucoup de monde, mais je m’en fiche. Au final, je peux dormir tranquille, mon coeur est au bon endroit », a déclaré Novak Djokovic lors d’une conférence sur le tennis et le sport organisée en Arabie Saoudite, en marge de sa participation à l’exhibition, Six Kings Slam.
Une déclaration forte, principalement adressée aux dirigeants des instances du tennis mondial, qui ont vu la PTPA, l’association co‐créée par le Serbe en 2019, les attaquer en justice en mars dernier.
Et l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem ne s’est pas arrêté là en concluant de manière un peu mystérieuse.
« Il y a des choses qui se passent dont je ne peux pas parler ouvertement pour le moment, mais j’ai le sentiment que dans les deux prochaines années, le tennis est un sport qui peut être et qui sera transformé. Je veux faire partie de ce changement, et pas seulement de ce changement, mais je veux jouer lorsque nous rajeunirons notre sport et établirons la plate‐forme qui sera là pour les décennies à venir. »
Publié le samedi 18 octobre 2025 à 18:34