AccueilATPLa déclaration énigmatique de Novak Djokovic : "Il y a des choses...
ATP

La décla­ra­tion énig­ma­tique de Novak Djokovic : « Il y a des choses qui se passent dont je ne peux pas parler ouver­te­ment pour le moment, mais j’ai le senti­ment que dans les deux prochaines années, le tennis est un sport qui peut être et sera transformé »

Thomas S
Par Thomas S

-

577

« Je peux dire certaines choses qui vont blesser et déranger beau­coup de monde, mais je m’en fiche. Au final, je peux dormir tran­quille, mon coeur est au bon endroit », a déclaré Novak Djokovic lors d’une confé­rence sur le tennis et le sport orga­nisée en Arabie Saoudite, en marge de sa parti­ci­pa­tion à l’ex­hi­bi­tion, Six Kings Slam.

Une décla­ra­tion forte, prin­ci­pa­le­ment adressée aux diri­geants des instances du tennis mondial, qui ont vu la PTPA, l’as­so­cia­tion co‐créée par le Serbe en 2019, les atta­quer en justice en mars dernier. 

Et l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem ne s’est pas arrêté là en concluant de manière un peu mystérieuse. 

« Il y a des choses qui se passent dont je ne peux pas parler ouver­te­ment pour le moment, mais j’ai le senti­ment que dans les deux prochaines années, le tennis est un sport qui peut être et qui sera trans­formé. Je veux faire partie de ce chan­ge­ment, et pas seule­ment de ce chan­ge­ment, mais je veux jouer lorsque nous rajeu­ni­rons notre sport et établi­rons la plate‐forme qui sera là pour les décen­nies à venir. »

Publié le samedi 18 octobre 2025 à 18:34

Article précédent
Humbert, qualifié pour la finale après la terrible bles­sure de Rune : « Il jouait mieux que moi. Je ne veux pas parler de la finale. Ce n’est pas comme ça que je voulais gagner »
Article suivant
Valentin Vacherot pas épargné pour son premier match depuis son exploit historique

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.