« Je peux dire certaines choses qui vont blesser et déranger beau­coup de monde, mais je m’en fiche. Au final, je peux dormir tran­quille, mon coeur est au bon endroit », a déclaré Novak Djokovic lors d’une confé­rence sur le tennis et le sport orga­nisée en Arabie Saoudite, en marge de sa parti­ci­pa­tion à l’ex­hi­bi­tion, Six Kings Slam.

Une décla­ra­tion forte, prin­ci­pa­le­ment adressée aux diri­geants des instances du tennis mondial, qui ont vu la PTPA, l’as­so­cia­tion co‐créée par le Serbe en 2019, les atta­quer en justice en mars dernier.

Et l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem ne s’est pas arrêté là en concluant de manière un peu mystérieuse.

« Il y a des choses qui se passent dont je ne peux pas parler ouver­te­ment pour le moment, mais j’ai le senti­ment que dans les deux prochaines années, le tennis est un sport qui peut être et qui sera trans­formé. Je veux faire partie de ce chan­ge­ment, et pas seule­ment de ce chan­ge­ment, mais je veux jouer lorsque nous rajeu­ni­rons notre sport et établi­rons la plate‐forme qui sera là pour les décen­nies à venir. »