Battu dès le premier tour de l’ATP 250 d’Auckland la semaine dernière, tournoi sur lequel il était tenant du titre, Gaël Monfils a publié un message très touchant sur son compte Instagram alors que 2026 marque l’ultime saison de sa carrière.
Une déclaration puissante et pleine d’amour, à son image…
« Auckland. C’était la dernière fois que je jouais ici. Ce n’est pas le résultat que j’espérais aujourd’hui, mais j’ai donné tout ce que j’avais, avec ce dont je dispose actuellement. Félicitations à Fabian (Marozsan) pour aujourd’hui. Cela faisait des mois que je n’avais pas concouru à ce niveau. Être de retour sur le court, ressentir à nouveau cette énergie incroyable… cela signifie déjà beaucoup pour moi. Merci Auckland pour votre amour, pour les souvenirs, et bien sûr, l’année dernière restera à jamais gravée dans ma mémoire. Je commence ma dernière année sur le circuit principal. Oui, je ne suis plus aussi fort qu’avant. Oui, c’est plus difficile. Oui, cette année est différente. Mais cela fait partie du parcours. Je vais essayer de gagner un match, puis deux, puis trois… et plus si tout se passe bien. Mais si j’en perds quatre, cinq, six ou plus, ce n’est pas grave. Nous avons dépassé ce stade maintenant. La vraie victoire pour moi, c’est d’être encore là. De fouler le court. De concourir. De donner tout ce que j’ai contre les meilleures joueuses du monde. C’est difficile, bien sûr. Mais quel privilège de vivre cela une dernière fois. Même quand je perds, je me sens comme un vainqueur. Parce que je donne tout. Parce que j’aime toujours ça. Parce que je le vis pleinement. Grâce à l’amour et à l’énergie incroyables que je reçois du public. Jouer avec amour, toujours. »
Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 17:37