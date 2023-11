L’excitation monte à quelques semaine du grand retour de Rafael Nadal.

Alors que le plan de l’homme aux 14 Roland‐Garros pour début 2024 a été révélé par un média espa­gnol, Tiger Woods, à l’oc­ca­sion du Hero Challenge, a rendu un splen­dide hommage à l’Espagnol en conseillant à tous les fans de sport d’en profiter tant qu’il est encore possible.

« Je pense que ce que Rafa a fait est extra­or­di­naire. Il a gagné l’Open d’Australie avec un pied blessé. C’est un homme très fort et très compé­titif. Il sait que le temps passe. Tous les athlètes y sont confrontés. Même si dans certains sports, cela arrive plus vite que dans d’autres, malheu­reu­se­ment, on finit par vieillir. Je ne veux pas le voir partir. Je n’ai jamais voulu voir Fed partir, mais c’est ce qui s’est passé. Nous devrions tous prendre plaisir à le regarder concourir et à le regarder jouer, à voir ce qu’il a apporté au jeu, ce qu’il a apporté à chacun d’entre nous, à voir la passion avec laquelle il joue et pour­quoi il joue », a déclaré le célèbre golfeur dans des propos rapportés par Eurosport UK.