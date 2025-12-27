Volcanique sur le court, Daniil Medvedev a fait une sortie éton­nante sur sa concep­tion du tennis. Selon le 13e joueur mondial, la petite balle jaune est un sport qui s’ap­précie dans le calme. Une approche loin de celle dégagée par le cham­pion de l’US Open 2021 sur le circuit.

« Nous étions au théâtre avec ma femme. Nous étions au ballet. Aujourd’hui, dans le tennis, tout le monde veut plus de mouve­ment, plus de cris, plus de spec­tacle. Le ballet, c’est un spec­tacle ? C’est un spec­tacle. Et je me dis que je vais me lever et commencer à crier dans le théâtre. Pour moi, le tennis est un spec­tacle où tout le monde se tait et apprécie. Pour moi, le tennis est un spec­tacle élégant. Bien sûr, je ne soutiens pas cela pendant les matchs, mais c’est ainsi que j’ai­me­rais voir le tennis dans l’idéal », a commenté le Russe, dans des propos relayés par Championat.