Volcanique sur le court, Daniil Medvedev a fait une sortie étonnante sur sa conception du tennis. Selon le 13e joueur mondial, la petite balle jaune est un sport qui s’apprécie dans le calme. Une approche loin de celle dégagée par le champion de l’US Open 2021 sur le circuit.
« Nous étions au théâtre avec ma femme. Nous étions au ballet. Aujourd’hui, dans le tennis, tout le monde veut plus de mouvement, plus de cris, plus de spectacle. Le ballet, c’est un spectacle ? C’est un spectacle. Et je me dis que je vais me lever et commencer à crier dans le théâtre. Pour moi, le tennis est un spectacle où tout le monde se tait et apprécie. Pour moi, le tennis est un spectacle élégant. Bien sûr, je ne soutiens pas cela pendant les matchs, mais c’est ainsi que j’aimerais voir le tennis dans l’idéal », a commenté le Russe, dans des propos relayés par Championat.
Publié le samedi 27 décembre 2025 à 13:42