AccueilATPLa déclaration surprenante de Medvedev : "Tout le monde veut plus de...
ATP

La décla­ra­tion surpre­nante de Medvedev : « Tout le monde veut plus de mouve­ment, plus de cris, plus de spec­tacle. Pour moi, le tennis est un spec­tacle où tout le monde se tait et apprécie »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

0
Screenshot

Volcanique sur le court, Daniil Medvedev a fait une sortie éton­nante sur sa concep­tion du tennis. Selon le 13e joueur mondial, la petite balle jaune est un sport qui s’ap­précie dans le calme. Une approche loin de celle dégagée par le cham­pion de l’US Open 2021 sur le circuit.

« Nous étions au théâtre avec ma femme. Nous étions au ballet. Aujourd’hui, dans le tennis, tout le monde veut plus de mouve­ment, plus de cris, plus de spec­tacle. Le ballet, c’est un spec­tacle ? C’est un spec­tacle. Et je me dis que je vais me lever et commencer à crier dans le théâtre. Pour moi, le tennis est un spec­tacle où tout le monde se tait et apprécie. Pour moi, le tennis est un spec­tacle élégant. Bien sûr, je ne soutiens pas cela pendant les matchs, mais c’est ainsi que j’ai­me­rais voir le tennis dans l’idéal », a commenté le Russe, dans des propos relayés par Championat.

Publié le samedi 27 décembre 2025 à 13:42

Article précédent
Un poten­tiel pactole attend Djokovic

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.