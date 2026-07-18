Quelques jours après le sacre de Jannik Sinner à Wimbledon, Adriano Panatta a livré une analyse qui risque de ne pas rassurer les prin­ci­paux rivaux de l’Italien.

Interrogé par le Corriere dello Sport, le vain­queur de Roland‐Garros 1976 estime que son compa­triote est encore loin d’avoir atteint son plein potentiel.

« Sa marge de progres­sion est presque scan­da­leuse. Il semble sans limites. Il a vingt‐quatre ans, il en aura bientôt vingt‐cinq, et il accorde à son évolu­tion une atten­tion qui ne peut que lui faire honneur. Je ne sais pas jusqu’où il ira, mais je sais que dans les mois à venir, nous le verrons sans cesse s’améliorer. Enfin, après ce qui s’est passé à Roland‐Garros, ce blocage soudain face au plus jeune des Cerundolo, après les longs examens effec­tués à l’hôpital San Raffaele, après les nombreux doutes qu’il a certai­ne­ment eus, cette victoire lui permettra d’en effacer au moins une partie. D’ailleurs, une victoire à Wimbledon a toujours quelque chose de magique. Et cette fois encore, cela a été le cas. »