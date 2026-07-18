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La décla­ra­tion très flip­pante d’Adriano Panatta sur Jannik Sinner : « Sa marge de progres­sion est presque scan­da­leuse. Il semble sans limites »

Par
Baptiste Mulatier
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Quelques jours après le sacre de Jannik Sinner à Wimbledon, Adriano Panatta a livré une analyse qui risque de ne pas rassurer les prin­ci­paux rivaux de l’Italien.

Interrogé par le Corriere dello Sport, le vain­queur de Roland‐Garros 1976 estime que son compa­triote est encore loin d’avoir atteint son plein potentiel. 

« Sa marge de progres­sion est presque scan­da­leuse. Il semble sans limites. Il a vingt‐quatre ans, il en aura bientôt vingt‐cinq, et il accorde à son évolu­tion une atten­tion qui ne peut que lui faire honneur. Je ne sais pas jusqu’où il ira, mais je sais que dans les mois à venir, nous le verrons sans cesse s’améliorer. Enfin, après ce qui s’est passé à Roland‐Garros, ce blocage soudain face au plus jeune des Cerundolo, après les longs examens effec­tués à l’hôpital San Raffaele, après les nombreux doutes qu’il a certai­ne­ment eus, cette victoire lui permettra d’en effacer au moins une partie. D’ailleurs, une victoire à Wimbledon a toujours quelque chose de magique. Et cette fois encore, cela a été le cas. »

Publié le samedi 18 juillet 2026 à 18:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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