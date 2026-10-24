Interrogé par Tennis Head sur la retraite de Gaël Monfils, qui après sa sépa­ra­tion avec Elina Svitolina, n’aura donc pas disputé les derniers tour­nois de sa carrière à Lyon et Paris, Stefanos Tsitsipas a rendu un somp­tueux hommage au Français.

« C’est un très bon ami à moi, l’un de mes meilleurs amis sur le circuit. C’est quelqu’un d’absolument adorable. Je suis en fait assez triste que le tennis perde une personne comme lui. On ne trouve pas de joueurs comme lui sur le circuit, et je ne sais vrai­ment pas quand viendra le prochain, son succes­seur, car il dégage un tel charisme qu’il est très diffi­cile de trouver quelqu’un d’autre comme lui. C’est un type incroyable. Et bien sûr, n’oublions pas l’athlète incroyable qu’il est, mais s’il l’est, c’est parce qu’il a accompli des choses incroyables dans le tennis, pour le sport fran­çais, en tant qu’ambassadeur de notre sport. J’ai beau­coup d’amis chez moi qui, lorsqu’ils pensent au tennis, voient Gaël Monfils comme l’une des premières figures qui leur viennent à l’esprit, et ce sont de grands fans de lui. Et bien qu’il n’ait jamais remporté de Grand Chelem, croyez‐le ou non, il est proba­ble­ment aussi respecté que quelqu’un qui en a remporté plusieurs. »

À noter que le Grec affronte Nikoloz Basilashvili ce samedi en demi‐finales de l’ATP 250 d’Almaty.