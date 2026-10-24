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La décla­ra­tion très forte de Stefanos Tsitsipas sur Gaël Monfils : « Il n’a jamais remporté de titre en Grand Chelem mais croyez‐le ou pas, il est proba­ble­ment aussi respecté que quelqu’un qui en a remporté plusieurs »

Par
Baptiste Mulatier
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Interrogé par Tennis Head sur la retraite de Gaël Monfils, qui après sa sépa­ra­tion avec Elina Svitolina, n’aura donc pas disputé les derniers tour­nois de sa carrière à Lyon et Paris, Stefanos Tsitsipas a rendu un somp­tueux hommage au Français.

« C’est un très bon ami à moi, l’un de mes meilleurs amis sur le circuit. C’est quelqu’un d’absolument adorable. Je suis en fait assez triste que le tennis perde une personne comme lui. On ne trouve pas de joueurs comme lui sur le circuit, et je ne sais vrai­ment pas quand viendra le prochain, son succes­seur, car il dégage un tel charisme qu’il est très diffi­cile de trouver quelqu’un d’autre comme lui. C’est un type incroyable. Et bien sûr, n’oublions pas l’athlète incroyable qu’il est, mais s’il l’est, c’est parce qu’il a accompli des choses incroyables dans le tennis, pour le sport fran­çais, en tant qu’ambassadeur de notre sport. J’ai beau­coup d’amis chez moi qui, lorsqu’ils pensent au tennis, voient Gaël Monfils comme l’une des premières figures qui leur viennent à l’esprit, et ce sont de grands fans de lui. Et bien qu’il n’ait jamais remporté de Grand Chelem, croyez‐le ou non, il est proba­ble­ment aussi respecté que quelqu’un qui en a remporté plusieurs. »

À noter que le Grec affronte Nikoloz Basilashvili ce samedi en demi‐finales de l’ATP 250 d’Almaty.

Publié le samedi 24 octobre 2026 à 12:06

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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