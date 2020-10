Défait 2-6, 1-6 par le lucky loser italien Lorenzo Sonego en quarts de finale de l’ATP 500 de Vienne, Novak Djokovic a subi ce vendredi l’une des pires défaites de sa carrière. Si après la rencontre le Serbe a insinué un manque de motivation suite à sa place de numéro 1 mondial assurée en fin d’année, il se pourrait qu’il ait une autre explication. Après la rencontre, il s’est exprimé sur la mort de l’archevêque monténégrin Amfilohije Radovic, décédé du Covid-19 et figure éminente de l’église orthodoxe.

« Oui, pour être honnête je n’avais pas trop envie de jouer. La triste nouvelle a eu un effet sur moi, mais pas dans la mesure où je ne pouvais pas jouer. J’ai eu le privilège et l’honneur de l’avoir rencontré, de passer du temps avec lui et de ressentir la belle énergie qu’il possédait. Bien qu’il ne soit plus physiquement avec nous, je suis sûr que son esprit se fera sentir parmi nous pendant très longtemps », a déclaré un Djokovic « affecté » par cette perte.