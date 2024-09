L’heure est à la révolte sur le circuit ATP.

Alors que de plus en plus de joueurs, Carlos Alcaraz en tête, se plaignent de la densité du calen­drier, plusieurs anciens joueurs n’hé­sitent pas à appeler au boycott de certains tour­nois pour alerter les instances dirigeantes.

Après les propos forts de John McEnroe, c’est cette fois au tour d’un autre ancien numéro 1 mondial, Andy Roddick, de taper du poing sur la table en deman­dant notam­ment à Alcaraz de manquer certains Masters 1000 de manière volontaire.

« Finissons‐en le 1er novembre avec le calen­drier. Tout le mois de novembre devrait être consacré aux 250 et les meilleurs joueurs n’au­raient pas à les disputer. Les meilleurs joueurs ne seraient pas obligés d’y parti­ciper. Laissez‐les disputer le Masters et ensuite terminer la saison . Les joueurs qui ont le plus joué doivent récu­pérer. Quand Carlos le dit, et il ne dit jamais rien de négatif à propos de quoi que ce soit, cela veut dire que c’est trop. Et c’est comme des évène­ments obli­ga­toires… Carlos, arrête de jouer les tour­nois obli­ga­toires. Je parie qu’ils ne vont pas t’ex­clure du circuit. Mets‐les au défi », a déclaré l’Américain dans le dernier épisode son podcast.