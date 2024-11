Alors qu’il s’ap­prête à disputer l’ul­time match de sa carrière, face à Novak Djokovic le 1er décembre prochain à Buenos Aires, Juan Martin Del Potro s’est confié comme rare­ment dans une vidéo postée sur son compte Instagram.

Et certaines décla­ra­tions de l’Argentin, presque jamais épargné par les bles­sures durant sa carrière, font froid dans le dos.

« Je me lève et je prends six ou sept pilules, un anti‐inflammatoire, un anti­dou­leur et une autre pour l’an­xiété. La douleur émotion­nelle surpasse les douleurs physiques. Je me sentais fort à l’époque face à ces obstacles, mais j’ai compris que je ne le suis pas tant que ça… Ce n’est pas la vie dont je voulais. C’est terrible. Par moments, je n’ai plus de force. Je ne suis pas indes­truc­tible. Je joue souvent un rôle alors que je me sens mal », a déclaré l’Argentin après avoir déjà révélé qu’il n’avait plus couru depuis des années.