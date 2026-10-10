Co‐animateur du podcast, Nothing Major, aux côtés de ses compa­triotes John Isner, Sam Querrey et Jack Sock, l’an­cien 21e joueur mondial, Steve Johnson, a tenu à revenir sur la disqua­li­fi­ca­tion de Daniil Medvedev contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin. Une sanc­tion totale qu’il juge trop beau­coup lourde.

« À mon avis, si tu envoies une balle sur un spec­ta­teur comme ça, tu es disqua­lifié. Je pense que c’est clair comme de l’eau de roche. Cela dit, Medvedev n’avait pas l’intention de frapper quelqu’un ; il ne devrait pas perdre ses points ni son argent. C’est aber­rant ; cela repré­sente beau­coup de points pour lui après l’US Open, dont il a besoin pour figurer parmi les huit premiers à la fin de l’année. Il ne peut pas se permettre de perdre 200 points ; c’est un chiffre énorme, compte tenu de sa posi­tion au clas­se­ment. Je comprends : il devrait être disqua­lifié ; il n’y avait aucune inten­tion déli­bérée. Il ne devrait pas perdre ses points ni son argent, à mon avis. »