Co‐animateur du podcast, Nothing Major, aux côtés de ses compatriotes John Isner, Sam Querrey et Jack Sock, l’ancien 21e joueur mondial, Steve Johnson, a tenu à revenir sur la disqualification de Daniil Medvedev contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin. Une sanction totale qu’il juge trop beaucoup lourde.
« À mon avis, si tu envoies une balle sur un spectateur comme ça, tu es disqualifié. Je pense que c’est clair comme de l’eau de roche. Cela dit, Medvedev n’avait pas l’intention de frapper quelqu’un ; il ne devrait pas perdre ses points ni son argent. C’est aberrant ; cela représente beaucoup de points pour lui après l’US Open, dont il a besoin pour figurer parmi les huit premiers à la fin de l’année. Il ne peut pas se permettre de perdre 200 points ; c’est un chiffre énorme, compte tenu de sa position au classement. Je comprends : il devrait être disqualifié ; il n’y avait aucune intention délibérée. Il ne devrait pas perdre ses points ni son argent, à mon avis. »
Publié le samedi 10 octobre 2026 à 15:45