Si ce n’est pas Alcaraz qui s’impose, c’est Sinner. Et inversement.

Après un début de saison parfait, marqué par des titres à l’Open d’Australie et à Doha, Alcaraz a vu Sinner lui répondre de la plus belle des manières en réali­sant le « Sunshine Double », ce doublé Indian Wells–Miami que l’Espagnol n’a encore jamais réussi.

Le constat est impla­cable : à eux deux, ils ont remporté 22 des 23 derniers tour­nois auxquels ils ont parti­cipé conjoin­te­ment. Pour trouver trace d’un tournoi leur ayant échappé alors qu’ils étaient tous les deux en lice, il faut remonter au Masters 1000 de Madrid 2024.

Since 2024, Jannik Sinner and Carlos Alcaraz have won 22 of the 23 tour­na­ments where both of them played the same event :



2024 :



Australian Open – 🇮🇹🏆

Indian wells – 🇪🇸🏆

Miami – 🇮🇹🏆

Madrid – ❌

Roland Garros – 🇪🇸🏆

Wimbledon – 🇪🇸🏆

Cincinnati – 🇮🇹🏆

US Open – 🇮🇹🏆

Beijing -… pic.twitter.com/xCaOr1DQMa — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 30, 2026

Pour le reste du circuit, battre l’un est déjà un exploit… alors soulever le trophée semble presque impossible…