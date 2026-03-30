Si ce n’est pas Alcaraz qui s’impose, c’est Sinner. Et inversement.
Après un début de saison parfait, marqué par des titres à l’Open d’Australie et à Doha, Alcaraz a vu Sinner lui répondre de la plus belle des manières en réalisant le « Sunshine Double », ce doublé Indian Wells–Miami que l’Espagnol n’a encore jamais réussi.
Le constat est implacable : à eux deux, ils ont remporté 22 des 23 derniers tournois auxquels ils ont participé conjointement. Pour trouver trace d’un tournoi leur ayant échappé alors qu’ils étaient tous les deux en lice, il faut remonter au Masters 1000 de Madrid 2024.
Since 2024, Jannik Sinner and Carlos Alcaraz have won 22 of the 23 tournaments where both of them played the same event :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 30, 2026
2024 :
Australian Open – 🇮🇹🏆
Indian wells – 🇪🇸🏆
Miami – 🇮🇹🏆
Madrid – ❌
Roland Garros – 🇪🇸🏆
Wimbledon – 🇪🇸🏆
Cincinnati – 🇮🇹🏆
US Open – 🇮🇹🏆
Beijing -… pic.twitter.com/xCaOr1DQMa
Pour le reste du circuit, battre l’un est déjà un exploit… alors soulever le trophée semble presque impossible…
Publié le lundi 30 mars 2026 à 15:56