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La domi­na­tion d’Alcaraz et Sinner en une statis­tique terrible pour le reste du circuit

Par
Baptiste Mulatier
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Si ce n’est pas Alcaraz qui s’impose, c’est Sinner. Et inversement.

Après un début de saison parfait, marqué par des titres à l’Open d’Australie et à Doha, Alcaraz a vu Sinner lui répondre de la plus belle des manières en réali­sant le « Sunshine Double », ce doublé Indian Wells–Miami que l’Espagnol n’a encore jamais réussi.

Le constat est impla­cable : à eux deux, ils ont remporté 22 des 23 derniers tour­nois auxquels ils ont parti­cipé conjoin­te­ment. Pour trouver trace d’un tournoi leur ayant échappé alors qu’ils étaient tous les deux en lice, il faut remonter au Masters 1000 de Madrid 2024.

Pour le reste du circuit, battre l’un est déjà un exploit… alors soulever le trophée semble presque impossible…

Publié le lundi 30 mars 2026 à 15:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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