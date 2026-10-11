Désireux d’être plus proches de leurs fans, les joueurs du circuit sont nombreux à ouvrir leur chaîne YouTube. Après Jannik Sinner, Ben Shelton et Arthur Fils, c’est au tour de Tomas Martin Etcheverry de se lancer sur la plateforme.

Dans son dernier vlog à l’oc­ca­sion de l’ATP 500 de Tokyo, l’Argentin a proposé des séquences très inté­res­santes pour les obser­va­teurs de la petite balle jaune. Carlos Alcaraz était notam­ment l’in­vité de sa vidéo avec Jaume Munar. Questionné par le 31e mondial sur son tournoi favori en dehors de l’Espagne, le septuple cham­pion en Grand Chelem n’a pas hésité à dési­gner Indian Wells.

« Indian Wells, mon pote. Le golf, le fait de pouvoir se détendre et de se sentir comme chez soi… Ce tournoi est incroyable. Il y a eu des semaines, voire des mois, où j’ai joué davan­tage au golf qu’au tennis. »