Désireux d’être plus proches de leurs fans, les joueurs du circuit sont nombreux à ouvrir leur chaîne YouTube. Après Jannik Sinner, Ben Shelton et Arthur Fils, c’est au tour de Tomas Martin Etcheverry de se lancer sur la plateforme.
Dans son dernier vlog à l’occasion de l’ATP 500 de Tokyo, l’Argentin a proposé des séquences très intéressantes pour les observateurs de la petite balle jaune. Carlos Alcaraz était notamment l’invité de sa vidéo avec Jaume Munar. Questionné par le 31e mondial sur son tournoi favori en dehors de l’Espagne, le septuple champion en Grand Chelem n’a pas hésité à désigner Indian Wells.
« Indian Wells, mon pote. Le golf, le fait de pouvoir se détendre et de se sentir comme chez soi… Ce tournoi est incroyable. Il y a eu des semaines, voire des mois, où j’ai joué davantage au golf qu’au tennis. »
Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 09:25