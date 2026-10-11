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La drôle de confes­sion d’Alcaraz : « Il y a eu des semaines, voire des mois, où j’ai joué davan­tage à ce sport qu’au tennis »

Par
Jean Muller
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Désireux d’être plus proches de leurs fans, les joueurs du circuit sont nombreux à ouvrir leur chaîne YouTube. Après Jannik Sinner, Ben Shelton et Arthur Fils, c’est au tour de Tomas Martin Etcheverry de se lancer sur la plateforme. 

Dans son dernier vlog à l’oc­ca­sion de l’ATP 500 de Tokyo, l’Argentin a proposé des séquences très inté­res­santes pour les obser­va­teurs de la petite balle jaune. Carlos Alcaraz était notam­ment l’in­vité de sa vidéo avec Jaume Munar. Questionné par le 31e mondial sur son tournoi favori en dehors de l’Espagne, le septuple cham­pion en Grand Chelem n’a pas hésité à dési­gner Indian Wells.

« Indian Wells, mon pote. Le golf, le fait de pouvoir se détendre et de se sentir comme chez soi… Ce tournoi est incroyable. Il y a eu des semaines, voire des mois, où j’ai joué davan­tage au golf qu’au tennis. »

Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 09:25

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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