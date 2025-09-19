Dans des propos relayés par Tennis.com avant le début de la neuvième édition de la Laver Cup à San Francisco, Alexander Zverev a commenté la nouvelle coupe de cheveux de son coéquipier de la Team Europe, Carlos Alcaraz.
« Nous en avons parlé. Il m’a envoyé un SMS et une photo avant que je vois cette teinture blonde. Apparemment ça marche de changer de coupe de cheveux. Chaque fois qu’il change, il remporte le tournoi, alors espérons que ce sera la même chose pour la Laver Cup », a plaisanté le numéro 3 mondial.
Publié le vendredi 19 septembre 2025 à 17:52