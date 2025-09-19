Dans des propos relayés par Tennis.com avant le début de la neuvième édition de la Laver Cup à San Francisco, Alexander Zverev a commenté la nouvelle coupe de cheveux de son coéqui­pier de la Team Europe, Carlos Alcaraz.

« Nous en avons parlé. Il m’a envoyé un SMS et une photo avant que je vois cette tein­ture blonde. Apparemment ça marche de changer de coupe de cheveux. Chaque fois qu’il change, il remporte le tournoi, alors espé­rons que ce sera la même chose pour la Laver Cup », a plai­santé le numéro 3 mondial.