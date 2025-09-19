AccueilATPLa drôle de théorie de Zverev sur Alcaraz : "Chaque fois qu'il...
La drôle de théorie de Zverev sur Alcaraz : « Chaque fois qu’il change de coupe de cheveux, il remporte le tournoi, alors espé­rons que ce sera la même chose ici »

Dans des propos relayés par Tennis.com avant le début de la neuvième édition de la Laver Cup à San Francisco, Alexander Zverev a commenté la nouvelle coupe de cheveux de son coéqui­pier de la Team Europe, Carlos Alcaraz. 

« Nous en avons parlé. Il m’a envoyé un SMS et une photo avant que je vois cette tein­ture blonde. Apparemment ça marche de changer de coupe de cheveux. Chaque fois qu’il change, il remporte le tournoi, alors espé­rons que ce sera la même chose pour la Laver Cup », a plai­santé le numéro 3 mondial. 

Publié le vendredi 19 septembre 2025 à 17:52

